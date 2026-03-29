İstanbul'da sağanak ve rüzgarlı hava hava trafiğini vurdu. Özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bazı seferleri iptal edildiği duyuruldu.

HABERİN ÖZETİ Hava trafiğine sağanak ve fırtına engeli! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi İstanbul'da etkili olan sağanak ve rüzgarlı hava nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edildi. Ajet firması, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferini iptal etti. 11 sefer ise başka havalimanlarına yönlendirildi. Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararı alındı. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni iptaller ve yönlendirmeler olabileceği belirtildi.

Ajet firması, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferini iptal etti. Ayrıca 11 seferin de başka havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilka yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 29 Mart Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferimiz iptal edilmiştir. 11 seferimiz de başka havalimanlarına yönlendirilmiştir.

BAŞKA SEFERLER DE İPTAL EDİLEBİLİR

Olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni iptaller ve yönlendirmeler olması söz konusudur. Uçuş emniyetinden ödün vermeden operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Misafirlerimize gerekli bilgilendirme iletişim kanallarımızdan yapılmaktadır.

