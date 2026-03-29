Hava trafiğine sağanak ve fırtına engeli! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi

İstanbul'da sağanak ve rüzgarlı hava hava trafiğini vurdu. Özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bazı seferleri iptal edildiği duyuruldu.
Ajet firması, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferini iptal etti. Ayrıca 11 seferin de başka havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilka yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 29 Mart Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferimiz iptal edilmiştir. 11 seferimiz de başka havalimanlarına yönlendirilmiştir.
Olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni iptaller ve yönlendirmeler olması söz konusudur. Uçuş emniyetinden ödün vermeden operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Misafirlerimize gerekli bilgilendirme iletişim kanallarımızdan yapılmaktadır.