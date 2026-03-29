Çakal kurtarma operasyonu: Yapay gölete düştü, itfaiye merdiveniyle çıkabildi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Güzelbey Mahallesi'nde yaşanan olayda vatandaşlar sulamada kullanılan şahsi yapay gölette bir çakal olduğunu ve çıkamadığını gördü. Durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, merdiven uzatarak çakalın çıkmasına yardımcı oldu. Merdivenden tırmanan çakal, yapay göletten çıktıktan sonra koşarak gözden kayboldu.

