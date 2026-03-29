Tek manevra faciayı önledi: Öğrencilerin arasına dalmamak için gözünü kararttı

Seyir halinde olan iş makinesi yüklü ağır tonajlı tırın sürücüsü, yaptığı hareket ile bir facianın önüne geçti. Özel bir kolejin bulunduğu bölgede yaya geçidine geldiği sırada önünde aniden duran otomobile çarpmamak ve yolun sağında karşıdan karşıya geçmeyi bekleyen öğrencilerin arasına dalmamak için manevra yaptı. Tır, manevra ile orta refüje çıkarken sürücüsü hafif yaralandı. Tır sürücüsünün yaşanabilecek facianın önüne geçmek için yaptığı manevra ve refüje çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

