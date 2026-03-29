Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Yakıt krizi kapıda: Uçuş iptalleri ve uçak biletlerine zam uyarısı

Orta Doğu'da İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar ve karşılığındaki misillemeler sonrası enerji piyasasının aldığı darbe jet yakıtı fiyatlarını da vurdu. Arzın daralmasıyla maliyetler iki katına yakın yükseldi ve bu durum havayolu şirketlerini şimdiden vurdu. Seferlerin azalması ve bilet fiyatlarının zamlanması şimdiden şirketlerin gündemine girdi.

Yakıt krizi kapıda: Uçuş iptalleri ve uçak biletlerine zam uyarısı
ABD'de jet yakıt fiyatlarının, Orta Doğu'daki savaş gerilimi sebebiyle iki katından fazla artması sonrası uçak bileti ve sefer sayılarının olumsuz etkileneceği konuşuluyor. Bu durumun kısa süre içinde küresel düzeyde de etki edebileceği belirtiliyor.

HABERİN ÖZETİ

ABD'de Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle jet yakıt fiyatlarının iki kattan fazla artması, uçak bileti fiyatlarında artışa ve sefer sayılarının sınırlandırılmasına yol açacağı belirtiliyor.
Jet yakıt fiyatları, 27 Mart itibarıyla galon başına yaklaşık 2,17 dolardan 4,57 dolara yükseldi.
United Airlines CEO'su Scott Kirby, yakıt maliyetlerindeki artış nedeniyle planlanan uçuşların yaklaşık yüzde 5'ini azaltacaklarını belirtti.
Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian, yakıt fiyatlarındaki artışın mart ayında 400 milyon dolara kadar ek maliyet getirdiğini açıkladı.
Orta Doğu ülkeleri, küresel jet yakıt tüketiminin yaklaşık %15-17'sini oluşturan günde yaklaşık 1,1 milyon varil ihracat yapıyor.
Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin yavaşlaması nedeniyle jet yakıt arzının büyük bir kısmı piyasalara ulaştırılamıyor.
Argus ABD Jet Yakıt Endeksi'ne göre, jet yakıt fiyatları, 27 Mart itibarıyla galon (3,78 litre) başına yaklaşık 2,17 dolardan 4,57 dolara yükseldi.

JET YAKIT FİYATLARI YÜKSELİYOR UÇAK BİLETİ FİYATLARI ARTABİLİR

Uzmanlar, ABD’de jet yakıt fiyatlarının yükselmesiyle hava yollarının stoklarının birkaç hafta içinde tükenebileceği ve bunun da daha yüksek uçak bilet fiyatlarına ve uçuş iptallerine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

United Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Scott Kirby, yakıt maliyetlerindeki artış nedeniyle kısa vadede planlanan uçuşların yaklaşık yüzde 5'ini azaltacaklarını, fiyatların böyle devam etmesi halinde sadece jet yakıtının yıllık giderlere 11 milyar dolar ek maliyet getirebileceği uyarısında bulundu.

Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian da jet yakıt fiyatlarındaki artışın yalnızca mart ayında 400 milyon dolara kadar ek maliyet getirdiğini, bu yüksek maliyetlerin de bilet fiyatlarındaki artışlara yansımaya başladığını belirtti.

Hava yolu şirketlerinin en büyük gider kalemlerinden birini jet yakıtı oluşturuyor.

Orta Doğu ülkeleri, günde yaklaşık 1,1 milyon varil jet yakıtı ihracatı ile küresel tüketimin yaklaşık yüzde 15-17'sini karşılıyor.

Ancak bölgede devam eden ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa bağlı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin önemli ölçüde yavaşlaması nedeniyle jet yakıt arzının büyük bir kısmı piyasalara ulaştırılamıyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
