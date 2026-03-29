Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün 203 bin yolcu taşıyacaklarını duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ THY, bugün 203 bin yolcu taşıyacak! Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaz sezonu başlangıcında 1200 seferle 203 bin yolcu taşıyacaklarını duyurdu. Bugün 203 bin yolcu taşınacak. Bu rakam, 2025 yaz dönemi ilk gününe göre yüzde 6 artışa denk geliyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ekşi, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaz sezonu seferlerinin başlamasıyla ilgili paylaşım yaptı.

Havacılıkta 2026 yaz sezonuna tüm zorluklara rağmen iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Ekşi, "Bugün başladığımız sezonda, 1200 seferle 203 bin misafirimizi taşıyacağız. Bu rakam, 2025'in yaz dönemi ilk gününe göre yüzde 6 artış demek. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.