Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen futbolcu Metehan Baltacı nişan törenine katılarak ilk paylaşımını yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaraylı Metehan Baltacı'dan tahliyesi sonrası dikkat çeken paylaşım Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen futbolcu Metehan Baltacı, nişan törenine katılarak ilk paylaşımını yaptı. Metehan Baltacı, tahliyesinin ardından Bartuğ Yıldırım ve Kazımcan Karataş ile poz vererek paylaşımına "Her zaman her yerde" notunu düştü. Baltacı, savunmasında 19 Mart-17 Nisan 2021 tarihlerinde yasal bir sitede bahis üyeliği olduğunu belirtti. Bahis oynadığı dönemde A takımında yer almadığı için söz konusu maçlarda oynayanlarla iletişiminin olmadığını ifade etti. Oynadığı bahiste para kazanmadığını ve bahislerin gol bahsi olduğunu söyledi. A takımında yer aldıktan sonra bahis oynamadığını belirtti. Soruşturmada bahsi geçen mesaj içeriklerinin futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda olduğunu ve kimseyle şike anlaşması yapmadığını savundu.

Baltacı tahliyesinin ardından milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın model Oriana Correia Gomes ile nikah törenine katıldı. Baltacı tören sonrası Bertuğ Yıldırım ve Kazımcan Karataş İle poz vererek paylaşımına "Her zaman her yerde" notu düştü.

METEHAN BALTACI: KİMSEYLE ŞİKE ANLAŞMASI YAPMADIM

Metehan Baltacı son olarak hakkında tahliye kararı verilen 25 Mart'taki duruşmadaki savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart 17 Nisan 2021 tarihlerinde bahis üyeliğim vardı. Bir yasal siteye üyeliğim vardı bu iki maça oynadım. U19 takımında yer alanlar A takımında yer alanlarla aynı yerde bulunmazlar bende o tarihlerde kimseyle irtibat halinde değildim A kadrosunda yer almadığım için söz konusu Galatasaray Rizespor maçında ve Göztepe Galatasaray maçında oynayanlarla iletişimim yoktu.

Oynadığım bahiste de para kazanmadım. Oynadığım bahis gol bahistir. 2023-2024 sezonunda Galatasaray’ın A kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma bu sezonda çıktım. A takımında yer aldıktan sonra bahis oynamadım. Soruşturmada bahsi geçen mesaj içerikleri ise futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda içeriklerdir. Mesajlardan da anlaşılacağı üzere kimseyle anlaşıp şike anlaşması yapmadım. Mesajlarda gelen herhangi bir kupon da yoktur. Hesabıma gelen para da yoktur. Ayrıca dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Suç olmadığını düşünüyorum. Herhangi bir hileli hareketle kimseyi aldatmadım. 12 yaşından beridir futbolla ilgileniyorum yıllardır emek veriyorum bu duruma düşmekten üzüntü duyuyorum. Ayrıyeten TFF’den hak mahrumiyeti cezası aldım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."