Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Galatasaraylı Metehan Baltacı'dan tahliyesi sonrası dikkat çeken paylaşım

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutukluktan sonra geçtiğimiz hafta tahliye olan Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın paylaşımı ve notu dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 23:43

Futbolda ve şike soruşturması kapsamında 3 ay tutuklu kaldıktan sonra edilen futbolcu Metehan Baltacı nişan törenine katılarak ilk paylaşımını yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen futbolcu Metehan Baltacı, nişan törenine katılarak ilk paylaşımını yaptı.
Metehan Baltacı, tahliyesinin ardından Bartuğ Yıldırım ve Kazımcan Karataş ile poz vererek paylaşımına "Her zaman her yerde" notunu düştü.
Baltacı, savunmasında 19 Mart-17 Nisan 2021 tarihlerinde yasal bir sitede bahis üyeliği olduğunu belirtti.
Bahis oynadığı dönemde A takımında yer almadığı için söz konusu maçlarda oynayanlarla iletişiminin olmadığını ifade etti.
Oynadığı bahiste para kazanmadığını ve bahislerin gol bahsi olduğunu söyledi.
A takımında yer aldıktan sonra bahis oynamadığını belirtti.
Soruşturmada bahsi geçen mesaj içeriklerinin futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda olduğunu ve kimseyle şike anlaşması yapmadığını savundu.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Baltacı tahliyesinin ardından milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın model Oriana Correia Gomes ile nikah törenine katıldı. Baltacı tören sonrası Bertuğ Yıldırım ve Kazımcan Karataş İle poz vererek paylaşımına "Her zaman her yerde" notu düştü.

METEHAN BALTACI: KİMSEYLE ŞİKE ANLAŞMASI YAPMADIM

Metehan Baltacı son olarak hakkında tahliye kararı verilen 25 Mart'taki duruşmadaki savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart 17 Nisan 2021 tarihlerinde bahis üyeliğim vardı. Bir yasal siteye üyeliğim vardı bu iki maça oynadım. U19 takımında yer alanlar A takımında yer alanlarla aynı yerde bulunmazlar bende o tarihlerde kimseyle irtibat halinde değildim A kadrosunda yer almadığım için söz konusu Galatasaray Rizespor maçında ve Göztepe Galatasaray maçında oynayanlarla iletişimim yoktu.

Oynadığım bahiste de para kazanmadım. Oynadığım bahis gol bahistir. 2023-2024 sezonunda Galatasaray’ın A kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma bu sezonda çıktım. A takımında yer aldıktan sonra bahis oynamadım. Soruşturmada bahsi geçen mesaj içerikleri ise camiasında herkesin konuştuğu tarzda içeriklerdir. Mesajlardan da anlaşılacağı üzere kimseyle anlaşıp şike anlaşması yapmadım. Mesajlarda gelen herhangi bir kupon da yoktur. Hesabıma gelen para da yoktur. Ayrıca dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Suç olmadığını düşünüyorum. Herhangi bir hileli hareketle kimseyi aldatmadım. 12 yaşından beridir futbolla ilgileniyorum yıllardır emek veriyorum bu duruma düşmekten üzüntü duyuyorum. Ayrıyeten TFF’den hak mahrumiyeti cezası aldım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.