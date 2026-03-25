Metehan Baltacı tahliye edildi, ultrAslan'dan 'Mert Hakan Yandaş' çağrısı geldi: 'Akıllarından bile geçirmesinler'

Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Aylardır tutuklu yargılanan Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı, tahliye edilerek özgürlüğüne kavuştu. Sarı-kırmızılı camiada büyük bir sevinçle karşılanan bu karar, sadece bir tahliye haberi olmaktan çıkarak taraftar gruplarının tarihi sağduyu mesajıyla bir "barış zirvesine" dönüştü.

ULTRASLAN'DAN EZBERBOZAN MESAJ: "MERT HAKAN AKLANSIN"

Galatasaray’ın etkin taraftar grubu ultrAslan, Metehan Baltacı'nın özgürlüğü sonrası yayınladığı bildiride, alışılmışın dışında bir duruş sergiledi. Bildiride, soruşturma kapsamında adı geçen ezeli rakip Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş için de adalet istendi.

Açıklamada, şike ile bilgisizlikten kaynaklanan bahis hatasının birbirinden ayrılması gerektiği şu çarpıcı cümlelerle vurgulandı: "Dileğimiz bu soruşturma kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş ve diğer futbolcuların da aklanarak tahliye olmasıdır. Şikeye bulaşmamış olup bilgisizliğinden dolayı bahsin suç olmadığını düşünen herkesin adil bir şekilde yargılanıp tahliye olacağına inanıyoruz."

"FUTBOL TUTKUSU MANİPÜLE EDİLEMEZ!"

UltrAslan, bu sürecin Türk futbolu için bir temizlik miladı olması gerektiğini belirtti. Federasyonun ve yasaların daha caydırıcı olması gerektiğini savunan grup, futbolun masumiyetini koruma çağrısı yaptı: "Milyonların hayatının önüne koyduğu futbol tutkusunu kimse manipüle etmemeli. Öyle bir yasa çıkartılmalı ki, bu suça teşebbüs etmeyi akıllarından dahi geçirmemeliler."

YENİ BİR BEYAZ SAYFA MI?

Metehan Baltacı’nın sahalara dönecek olması Galatasaray camiasını mutlu ederken, taraftarların rakip oyuncular için sergilediği bu "Fair-Play" tutumu sosyal medyada geniş yankı buldu.