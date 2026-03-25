Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Türkiye Romanya maçı öncesi Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri: 'Çok fazla Galatasaraylı oyuncu...'

A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalindeki Romanya maçı öncesi iddialı konuştu. Milli yıldızımız: "Avrupa Şampiyonası'ndan beri bu anı bekliyoruz. Hedefimiz ülkemizi gururlandırmak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 15:57

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik eşiğe gelen A Milli Futbol Takımı’nda gözler Romanya mücadelesine çevrildi. Yarın saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta oynanacak dev maç öncesi milli yıldız , TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. 21 yaşındaki futbolcu, EURO 2024'ten bu yana tek odak noktalarının Dünya Kupası vizesi almak olduğunu vurguladı.

0:00 133
"HAGİ'YE SAYGIM BÜYÜK, AMA SAHADA FAVORİ YOK"

Romanya’nın gücünün farkında olduklarını belirten Arda Güler, rakip teknik direktörün Türkiye tanınırlığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Hocaları Türkiye’de çalışmış, bizi tanıyan bir isim. İki ülke için de kader maçı olacak. Rumen efsane Gheorghe Hagi’ye büyük saygı duyuyorum, videolarını izleyerek büyüdüm. Ancak yarın zorlu bir savaş bizi bekliyor. Tek maçlı eliminasyon sisteminde favori olmaz; iki takım da her şeyini ortaya koyacak."

24 YILLIK HASRETİ BİTİRME SÖZÜ

Türkiye'nin son olarak 2002'de katıldığı Dünya Kupası döneminde henüz dünyada olmadığını hatırlatan genç yetenek, üzerlerindeki motivasyonu şu sözlerle özetledi: "İki senedir bu maçlar için hazırlanıyoruz. Hem heyecanlı hem de son derece odaklanmış durumdayız. Tek maç olması baskı oluşturabilir ama biz bu seviyelerde oynamaya alışkın bir grubuz. Dünya Kupası'na gitmekten daha büyük bir motivasyon kaynağı olamaz. Vincenzo Montella ile güzel bir temel attık. Keşke play-off'a kalmadan gidebilseydik ama bu süreci doğru yönetirsek futbol ülkesi olarak çok daha güçlü bir konuma geleceğiz."

REAL MADRİD'DEKİ JENERİKLİK GOLÜ VE TAKIM RUHU

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid formasıyla Elche ağlarına gönderdiği muazzam golle ilgili de konuşan Arda, "Daha önce denemiştim ama olmamıştı. O an topu ağlarda görünce çok mutlu oldum. Umarım milli takımda da benzer gollerle halkımızı sevindiririm," dedi.

Milli takımdaki birlikteliğin altını çizen Arda Güler, kadro kalitesine olan güvenini şu sözlerle noktaladı: "Bence hem kadro kalitesi olarak hem beraber oynama alışkanlığımız olarak Galatasaraylı oyuncular o zamanda da çok fazlaydı şimdi de bir sürü Galatasaraylı oyuncumuz var. Onlar iki seneden beri Şampiyonlar Ligi’nde güzel başarılar elde ediyorlar. Avrupa’da oynayan birçok Türk futbolcumuz var. Biz de halkımızı orada gururlandırmaya çalışıyoruz. Kesinlikle beraber oynadığımız sürece her takımı yenebileceğimizi düşünüyorum."

ETİKETLER
#Spor
#arda güler
#milli takım
#Dünya Kupası Elemeleri
#Romanya Maçı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.