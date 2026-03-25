2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik eşiğe gelen A Milli Futbol Takımı’nda gözler Romanya mücadelesine çevrildi. Yarın saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta oynanacak dev maç öncesi milli yıldız Arda Güler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. 21 yaşındaki futbolcu, EURO 2024'ten bu yana tek odak noktalarının Dünya Kupası vizesi almak olduğunu vurguladı.

Türkiye Romanya maçı öncesi Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri: 'Çok fazla Galatasaraylı oyuncu...'

"HAGİ'YE SAYGIM BÜYÜK, AMA SAHADA FAVORİ YOK"

Romanya’nın gücünün farkında olduklarını belirten Arda Güler, rakip teknik direktörün Türkiye tanınırlığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Hocaları Türkiye’de çalışmış, bizi tanıyan bir isim. İki ülke için de kader maçı olacak. Rumen efsane Gheorghe Hagi’ye büyük saygı duyuyorum, videolarını izleyerek büyüdüm. Ancak yarın zorlu bir savaş bizi bekliyor. Tek maçlı eliminasyon sisteminde favori olmaz; iki takım da her şeyini ortaya koyacak."

24 YILLIK HASRETİ BİTİRME SÖZÜ

Türkiye'nin son olarak 2002'de katıldığı Dünya Kupası döneminde henüz dünyada olmadığını hatırlatan genç yetenek, üzerlerindeki motivasyonu şu sözlerle özetledi: "İki senedir bu maçlar için hazırlanıyoruz. Hem heyecanlı hem de son derece odaklanmış durumdayız. Tek maç olması baskı oluşturabilir ama biz bu seviyelerde oynamaya alışkın bir grubuz. Dünya Kupası'na gitmekten daha büyük bir motivasyon kaynağı olamaz. Vincenzo Montella ile güzel bir temel attık. Keşke play-off'a kalmadan gidebilseydik ama bu süreci doğru yönetirsek futbol ülkesi olarak çok daha güçlü bir konuma geleceğiz."

REAL MADRİD'DEKİ JENERİKLİK GOLÜ VE TAKIM RUHU

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid formasıyla Elche ağlarına gönderdiği muazzam golle ilgili de konuşan Arda, "Daha önce denemiştim ama olmamıştı. O an topu ağlarda görünce çok mutlu oldum. Umarım milli takımda da benzer gollerle halkımızı sevindiririm," dedi.

Milli takımdaki birlikteliğin altını çizen Arda Güler, kadro kalitesine olan güvenini şu sözlerle noktaladı: "Bence hem kadro kalitesi olarak hem beraber oynama alışkanlığımız olarak Galatasaraylı oyuncular o zamanda da çok fazlaydı şimdi de bir sürü Galatasaraylı oyuncumuz var. Onlar iki seneden beri Şampiyonlar Ligi’nde güzel başarılar elde ediyorlar. Avrupa’da oynayan birçok Türk futbolcumuz var. Biz de halkımızı orada gururlandırmaya çalışıyoruz. Kesinlikle beraber oynadığımız sürece her takımı yenebileceğimizi düşünüyorum."