Başakşehir’de sokak ortasında araç alev topuna döndü!

İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe Mahallesi Şentepe Sokak’ta, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev alan bir otomobil, mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı. Aracın motor kısmından yükselen alevlerin kısa sürede tüm gövdeyi sarması üzerine gökyüzünü yoğun siyah dumanlar kaplarken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın çevredeki binalara ve araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, aracın metal yığınına dönüştüğü ve alev topu gibi yandığı o dehşet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

