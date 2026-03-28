Çin'in Shanxi eyaletindeki Taiyuan kentinde büyük paniğe neden olan bir facia yaşandı. Kentteki yüksek katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Taiyuan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yangın yerel saatle 20.00 sıralarında başladı.

HABERİN ÖZETİ Çin'de binada büyük yangın! Ölü ve yaralılar var Çin'in Shanxi eyaletindeki Taiyuan kentinde yüksek katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın yerel saatle 20.00 sıralarında başladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti ve 7'si ağır olmak üzere 25 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye görevlisi ve yangın söndürme aracı sevk edildi. Alevlerin büyük bir kısmı söndürüldü ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır olmak üzere 25 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay yerine birçok itfaiye görevlisi ve yangın söndürme aracı sevk edildi. Acil durum uzmanları çevrede güvenlik önlemleri alırken, sokaklardaki halk yükselen dumanları izledi.

Yerel kaynaklar, alevlerin büyük bir kısmının söndürüldüğünü ve itfaiye ekiplerinin bina içindeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.