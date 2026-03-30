Çocuğuna aldırış etmeden hırsızlık yaptı: Girdiği mağazalardan ürün çaldı

Hatay’ın İskenderun ilçesi kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezine çocuğuyla gelen S.S. isimli kadın, 2 mağazadan ürün çalarak hırsızlık yaptı. İş yeri çalışanlarının güvenlik kameralarını izlemesiyle fark edilen hırsızlık olayının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Kadın kısa süre içinde çaldığı; güneş gözlüğü, kolye, küpe, parfüm, cüzdan, bileklik ve ürünlerin alarmlarını kesmek için kullandığı kerpetenle birlikte yakalandı.