Meteoroloji 17 kent için sarı kodlu uyarı verdi! Kuvvetli kar ve sağanak günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Mart Pazartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini gösterecek. Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Yağışların Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
|Şehir
|Hava Durumu
|Ankara
|Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma
|Bolu
|Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma
|Hatay
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma
|Kahramanmaraş
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma
|Siirt
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma
|Zonguldak
|Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma
|Şırnak
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma
|Karabük
|Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma
|Düzce
|Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma
|Bitlis
|Kar/Buzlanma
|Hakkari
|Kar/Buzlanma
|Kastamonu
|Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma
|Sakarya
|Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma
|Van
|Kar/Buzlanma
|Batman
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma
|Bartın
|Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma
|Osmaniye
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma
Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Detaylar
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|°C, 16°C
|Çok bulutlu
|EDİRNE
|°C, 15°C
|Çok bulutlu
|İSTANBUL
|°C, 11°C
|Çok bulutlu
|Aralıklı sağanak yağışlı, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|KOCAELİ
|°C, 11°C
|Çok bulutlu
|Aralıklı sağanak yağışlı, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|EGE
|A.KARAHİSAR
|°C, 8°C
|Çok bulutlu
|Aralıklı yağmurlu
|DENİZLİ
|°C, 15°C
|Çok bulutlu
|İZMİR
|°C, 18°C
|Çok bulutlu
|MUĞLA
|°C, 14°C
|Çok bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|°C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışlı
|ANTALYA
|°C, 17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|HATAY
|°C, 17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı sağanak yağışlı
|MERSİN
|°C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|°C, 8°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
|ESKİŞEHİR
|°C, 8°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|KONYA
|°C, 12°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|NEVŞEHİR
|°C, 7°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|°C, 8°C
|Çok bulutlu
|Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışlar yerel kuvvetli.
|DÜZCE
|°C, 12°C
|Çok bulutlu
|Aralıklı yağmur sağanak yağışlı. Yağışlar yerel kuvvetli.
|KASTAMONU
|°C, 12°C
|Çok bulutlu
|Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|ZONGULDAK
|°C, 10°C
|Çok bulutlu
|Aralıklı yağmur sağanak yağışlı. Yağışlar yerel kuvvetli.
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|°C, 15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ARTVİN
|°C, 14°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu. Yağışlar yerel kuvvetli.
|SAMSUN
|°C, 15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|TRABZON
|°C, 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|°C, 8°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
|KARS
|°C, 7°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
|MALATYA
|°C, 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|VAN
|°C, 9°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|°C, 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı sağanak yağışlı
|GAZİANTEP
|°C, 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı sağanak yağışlı
|SİİRT
|°C, 9°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı sağanak yağışlı. Yağışlar yerel kuvvetli.
|ŞANLIURFA
|°C, 15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin(Çanakkale ve Edirne dışında) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
