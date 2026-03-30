Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Mart Pazartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini gösterecek. Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Yağışların Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji 17 kent için sarı kodlu uyarı verdi! Kuvvetli kar ve sağanak günlerce sürecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Mart Pazartesi günü için Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini etkileyecek sağanak yağış ve karla karışık yağmur/kar uyarısı yaptı. Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ankara, Bolu, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Zonguldak, Şırnak, Karabük, Düzce, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Sakarya, Van, Batman, Bartın ve Osmaniye olmak üzere 17 il için sarı kodlu uyarı verildi. Doğu Akdeniz'in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Şehir Hava Durumu Ankara Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma Bolu Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma Hatay Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma Kahramanmaraş Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma Siirt Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma Zonguldak Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma Şırnak Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma Karabük Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma Düzce Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma Bitlis Kar/Buzlanma Hakkari Kar/Buzlanma Kastamonu Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma Sakarya Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma Van Kar/Buzlanma Batman Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma Bartın Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma Osmaniye Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

30 MART 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu Detaylar MARMARA ÇANAKKALE °C, 16°C Çok bulutlu EDİRNE °C, 15°C Çok bulutlu İSTANBUL °C, 11°C Çok bulutlu Aralıklı sağanak yağışlı, yerel kuvvetli olması bekleniyor. KOCAELİ °C, 11°C Çok bulutlu Aralıklı sağanak yağışlı, yerel kuvvetli olması bekleniyor. EGE A.KARAHİSAR °C, 8°C Çok bulutlu Aralıklı yağmurlu DENİZLİ °C, 15°C Çok bulutlu İZMİR °C, 18°C Çok bulutlu MUĞLA °C, 14°C Çok bulutlu AKDENİZ ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu Kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu HATAY °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı sağanak yağışlı MERSİN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı NEVŞEHİR °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı BATI KARADENİZ BOLU °C, 8°C Çok bulutlu Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışlar yerel kuvvetli. DÜZCE °C, 12°C Çok bulutlu Aralıklı yağmur sağanak yağışlı. Yağışlar yerel kuvvetli. KASTAMONU °C, 12°C Çok bulutlu Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 10°C Çok bulutlu Aralıklı yağmur sağanak yağışlı. Yağışlar yerel kuvvetli. ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu. Yağışlar yerel kuvvetli. SAMSUN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu DOĞU ANADOLU ERZURUM °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı KARS °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı MALATYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı VAN °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı sağanak yağışlı SİİRT °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı sağanak yağışlı. Yağışlar yerel kuvvetli. ŞANLIURFA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı sağanak yağışlı

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin(Çanakkale ve Edirne dışında) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

