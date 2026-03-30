SON DAKİKA!
Gündem
Meteoroloji 17 kent için sarı kodlu uyarı verdi! Kuvvetli kar ve sağanak günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın ilk günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre, Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışının hakim olacağı bildirildi. 17 il için sarı kodlu uyarı verilirken, yağışların hafta boyu devam edeceği belirtildi. İşte 30 Mart 2026 güncel hava durumu...

Özge Sönmez
30.03.2026
saat ikonu 07:35
30.03.2026
saat ikonu 08:14

Genel Müdürlüğü 30 Mart Pazartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini gösterecek. Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer görülecek. Yağışların Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Mart Pazartesi günü için Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini etkileyecek sağanak yağış ve karla karışık yağmur/kar uyarısı yaptı.
Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.
Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara, Bolu, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Zonguldak, Şırnak, Karabük, Düzce, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Sakarya, Van, Batman, Bartın ve Osmaniye olmak üzere 17 il için sarı kodlu uyarı verildi.
Doğu Akdeniz'in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ankara-Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma

Bolu-Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma

Hatay-Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma

Kahramanmaraş-Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma

Siirt-Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma

Zonguldak-Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma

Şırnak-Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma

Karabük-Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma

Düzce-Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma

Bitlis-Kar/Buzlanma

Hakkari-Kar/Buzlanma

Kastamonu-Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma

Sakarya-Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma

Van-Kar/Buzlanma

Batman-Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma

Bartın-Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma

Osmaniye-Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar/Buzlanma

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

30 MART 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin(Çanakkale ve Edirne dışında) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu

EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C
Çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'li Papa'dan Trump yönetimine tepki: Elleriniz kanla dolu
Altın yeniden yükselişe geçti! İşte 30 Mart 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise hastanede polise tokat attı
Bakan Çiftçi'den polis ve bekçilere müjde! Çalışma şartları iyileştirilecek
CHP'de kritik Özkan Yalım zirvesi! İstifa etmezse ihraç edilecek
