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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 05:51
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 05:56

İstanbul'da ağaçlık alanda el bombası bulundu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ağaçlık alana gizlenen bir çantanın içinden el bombası çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 05:51
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 05:56

'de dün öğle saatlerinde bomba paniği yaşandı. Ağaçlık alana saklanan çantada el bombası bulundu.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da ağaçlık alanda el bombası bulundu

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Ümraniye'deki bir mobilya imalathanesinin önünde, ağaçların arasına saklanmış bir çanta içerisinde el bombası bulundu.
Olay, saat 14.00 sıralarında Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Söğütlük Sokak'ta meydana geldi.
İmalathane çalışanı G.T., ağaçların arasından malzeme almak isterken şüpheli bir çanta fark etti.
Çantayı kontrol eden çalışan, içinde el bombası olduğunu görünce durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen emniyet güçleri güvenlik önlemleri alarak parmak izi çalışması ve detaylı inceleme başlattı.
Bulunan el bombasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ŞÜPHELİ ÇANTADAN EL BOMBASI ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Necip Fazıl Mahallesi Söğütlük Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde çalışan G.T., saat 14.00 sıralarında iş yerinin kapısının hemen önündeki ağaçların arasından malzeme almak istediği sırada şüpheli bir çanta fark etti. Çantayı açarak kontrol eden çalışan, içerisinde olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

İstanbul'da ağaçlık alanda el bombası bulundu

POLİSLER ALARMA GEÇTİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri olay yerinde parmak izi çalışması ve detaylı inceleme gerçekleştirirken, bulunan el bombasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da ağaçlık alanda el bombası bulundu

"AĞAÇ ALIRKEN ÇANTAYI GÖRDÜM"

El bombasını bulan G.T., "İş yerimin önündeki ağaçların arasından bir el bombası çıktı ve ben polis ekiplerine haber verdim. Ekipler gelip incelemeyi başlattılar, parmak izimizi aldılar. Ben bir mobilya üreticisiyim. Ağaç alırken veya kesmek için işlem yaparken orada o çantayı gördüm ve içini kontrol ettiğimde el bombası olduğunu tespit ettim, emniyet güçlerine haber verdim" diye konuştu.

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#İstanbul
#Ümraniye
#el bombası
#Necip Fazıl Mahallesi
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