İstanbul'da ağaçlık alanda el bombası bulundu

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İstanbul
İstanbul Ümraniye'de dün öğle saatlerinde bomba paniği yaşandı. Ağaçlık alana saklanan çantada el bombası bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Necip Fazıl Mahallesi Söğütlük Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde çalışan G.T., saat 14.00 sıralarında iş yerinin kapısının hemen önündeki ağaçların arasından malzeme almak istediği sırada şüpheli bir çanta fark etti. Çantayı açarak kontrol eden çalışan, içerisinde el bombası olduğunu görünce durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri olay yerinde parmak izi çalışması ve detaylı inceleme gerçekleştirirken, bulunan el bombasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
El bombasını bulan G.T., "İş yerimin önündeki ağaçların arasından bir el bombası çıktı ve ben polis ekiplerine haber verdim. Ekipler gelip incelemeyi başlattılar, parmak izimizi aldılar. Ben bir mobilya üreticisiyim. Ağaç alırken veya kesmek için işlem yaparken orada o çantayı gördüm ve içini kontrol ettiğimde el bombası olduğunu tespit ettim, emniyet güçlerine haber verdim" diye konuştu.