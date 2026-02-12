Menü Kapat
Editor
 Yasin Aşan

Bakırköy'de el bombası paniği! Polis alarma geçti

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sabah saatlerinde el bombası paniği yaşandı. Kimlikleri belirsiz kasklı iki şahıs, bir iş merkezinin girişine el bombası bantlayıp not bıraktı. El bombası, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilirken facianın eşiğinden dönüldü. Polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

'un ilçesinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Panik anlarının yaşandığı yer Fişekhane Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezi oldu. Edinilen bilgiye göre, iş merkezine motosikletle gelen ve motosiklet kaskı takarak yüzlerini gizleyen iki kişi, yanlarında getirdikleri el bombasını iş merkezinin giriş kapısına bantla sabitledi.

KAPIYA YAZILI NOT ASTILAR

Öte yandan saldırganlar, iş merkezine bombayı bırakmakla kalmayarak kapıya bir de yazılı not astı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarına yansıyan detaylara göre şahıslar, bombayı ve notu yerleştirdikten sonra cep telefonlarıyla olay yerinin fotoğrafını çekerek kayda aldı. Şüpheliler daha sonra motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Sabahın erken saatlerinde iş merkezine gelen çalışanlar ve vatandaşlar, kapıda asılı duran bombayı fark edince büyük panik yaşadı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri Fişekhane Caddesi’ni araç ve yaya trafiğine kapatarak geniş bir güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerini giyerek bombaya müdahale etti. Kapıya bantlanan el bombası, kontrollü bir şekilde imha edildi.

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, iş merkezinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak kasklı şahısların kaçış güzergahını belirlemek için çalışma başlattı. Kapıya bırakılan notun içeriği hakkında da çalışma yapan ekipler olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşanmış olma ihtimali üzerinde duruyor.

#istanbul
#bakırköy
#bomba ihbarı
#Alacak Verecek
#İş Merkezi
#Gündem
