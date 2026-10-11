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 | Selahattin Demirel
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GÜNCELLEME:
11.10.2026
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AK Parti'den Eyüpsultan Belediyesi başkan vekili seçimine itiraz: Hukuki mücadeleyi başlatacağız

Eyüpsultan Belediyesi başkan vekilliği seçiminde CHP adayı Cafer Parlak'ın kazanmasına AK Parti'den itiraz geldi. Partinin İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, adaylarının 1 oyunun geçersiz sayıldığını belirterek "İddia ediyoruz ki seçimi AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakı’mızın adayı Muhammet Çakır beyefendi kazanmıştır. Hukuksal mücadelemizi hızlı bir şekilde başlatacağız." dedi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 01:00
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 01:15

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimlerinde CHP’nin adayı Cafer Parlak seçildi. 

HABERİN ÖZETİ

AK Parti'den Eyüpsultan Belediyesi başkan vekili seçimine itiraz: Hukuki mücadeleyi başlatacağız

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçimini CHP adayı Cafer Parlak'ın kazanmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sonuçlara itiraz ederek hukuksal mücadele başlatacaklarını açıkladı.
Tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in görevden uzaklaştırılması sonrası yapılan başkan vekilliği seçimini CHP'nin adayı Cafer Parlak kazandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır'a 19 oy verildiğini ancak bir oyun geçersiz sayılarak 18'e düşürüldüğünü belirtti.
Özdemir, Adana Yüreğir'deki süreci ve mahkeme kararını örnek göstererek seçimi Muhammet Çakır'ın kazandığını iddia etti ve itiraz edeceklerini duyurdu.
Belediye başkan vekili seçimlerindeki divan yönetimi ve usulü eleştiren Özdemir, oylamaların normal seçimlerdeki gibi pusula ve mühürlerle yapılması gerektiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Seçimin ardından İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı’nda konuşma yaparak seçim sonucuna itiraz edeceklerini bildirdi.

ADANA YÜREĞİR SEÇİMLERİNİ ÖRNEK VERDİ

Seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirten Özdemir, "Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet alma’ suçlamalarıyla görevden alınması sonucunda yapılan belediye başkan vekilliği seçimlerinde üçüncü tur oylamada, 14 Cumhur İttifakı meclis üyelerinin yanı sıra 5 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin oyuyla AK Parti ve Cumhur İttifakı adayımız Muhammet Çakır’a 19 oy verilmiştir. 18 oy ise adayı Cafer Parlak Beyefendi'ye verildi. AK Parti’mizin geçerli olması gereken bir oyu, diğer seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldı. Oyumuz 18 olarak sayıldı. 

AK Parti'den Eyüpsultan Belediyesi başkan vekili seçimine itiraz: Hukuki mücadeleyi başlatacağız

Adana Yüreğir Belediye başkan vekilliği seçimlerinde olduğu gibi İstanbul’da da yine aynı 19 sayısı AK Parti adayımıza çıkmıştı. Orada yapılan itirazlar neticesinde Adana 2. İdare Mahkemesinin üçüncü turdaki 19 oyun geçerli ve yeterli olduğu ifadesiyle orada başkan vekili olarak AK Parti’nin adayı seçilmişti. Biz de buradaki hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz. Aynı sonucu burada da alacağımıza inanıyoruz. Biz iddia ediyoruz ki, buradaki seçimi AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakı’mızın adayı Muhammet Çakır Beyefendi kazanmıştır. Eyüpsultan’ımıza ve İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olsun. Hukuksal mücadelemizi hızlı bir şekilde başlatacağız" diye konuştu.

"BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMLERİ ARTIK BU USULLE YAPILMAMALI"

Özdemir, "İstanbul’da ve memleketin farklı yerlerinde bazen hukuksuzluk yapılan durumlardan ötürü belediye başkanları görevden alınıyor ve yerine başkan vekilleri seçiliyor. Bazen de vefat gibi üzücü durumlar sonrası buna benzer kararlar alınıp, seçimlerin yapıldığını biliyoruz. Fakat bugün de gördük, bundan önceki seçimlerde de gördük. Maalesef ‘G’ harfini ‘6’ya’ benzetme, ‘Z’ harfini ‘2’ye’ benzetme gibi komedi içeren kararların alındığını üzülerek ifade etmek istiyorum. 

AK Parti'den Eyüpsultan Belediyesi başkan vekili seçimine itiraz: Hukuki mücadeleyi başlatacağız

Belediye Meclisi seçimlerinde belediye başkan vekili seçilirken, oradaki belediye divanı siyasi partilerden bir tarafın üstünlüğü neticesinde siyasal bir taraf olarak karar vermekte. Bu kararlar maalesef kendi siyasi partilerinin çıkarları doğrultusunda adalet duygusundan yoksun arkadaşlar tarafından yapıldı. Bir ilçenin kaderini belirleyecek olan, bir ilçenin yönetimini sağlayacak olan belediye başkan vekillikleri seçimlerinin artık bu usulle yapılmaması gerektiğini, bu şekilde taraflı bir yönetimle ülkemizin ve belediye seçimlerimizin karalandığını görüyoruz. Bizim önerimiz, aynı normal seçimlerde olduğu gibi pusulalar, mühürler, yöntemlerle en ufak bir şaibeye, en ufak bir yanlış karar almaya gitmeden, kararların verilmesidir" dedi.

AK Parti'den Eyüpsultan Belediyesi başkan vekili seçimine itiraz: Hukuki mücadeleyi başlatacağız

"EYÜPSULTAN'IMIZDA AK PARTİ VE MHP İLE EŞİT HİZMET KAZANDIRMA MÜCADELESİ VERECEĞİZ" 

Özdemir, seçim sonuçları konusunda hukuksal mücadele başlatacaklarına vurgu yaparak, "Milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı ilçelerdeki bu seçim sonuçlarını belirleyen divan heyetlerinin de, divan seçim kurulu gibi tarafsız, devletin ilgili organları tarafından yönetilmesinin gerekliğini hep birlikte görüyoruz. Bu şekilde bir düzenleme ile taraflı ve tarafsız vatandaşlarımızın tamamımın gündeminden artık düşürmemiz gerekmektedir. Bugün alınan sonuçlar ile gerekli hukuksal mücadelemizle mahkeme bizim talep ettiğimiz şekilde bir karar alırsa eğer bunun sonucunda Eyüpsultan’ımızda AK Parti ve Milliyetçi Harekat Partisi teşkilatlarımızla eşit hizmeti kazandırmanın mücadelesini vereceğiz" şeklinde konuştu.

 

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#AK Parti
#eyüpsultan
#Cumhuriyet Halk Partisi
#Mithat Bülent Özmen
#Cafer Parlak
#Gündem
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