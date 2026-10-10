Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi başladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in tutuklanmasıyla boşalan başkanlık makamı için seçim maratonu başladı. Saatler önce Ataşehir'de yapılan seçimde belediye AK Parti'ye geçerken, gözler Eyüpsultan'daki seçime çevrildi.

MECLİSTE DENGELER NASIL?

Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde başkan vekilliği seçimi öncesinde belediye meclisindeki dengeler de öne çıkıyor. Belediye meclisinde CHP'nin 23, AK Parti'nin 11 ve MHP'nin 3 belediye meclis üyesi bulunuyor.

EYÜPSULTAN'DA ÖZMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Rüşvet Alma" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma" suçlamalarıyla tutuklandı. Özmen, İçişleri Bakanlığının 6 Ekim 2026 tarihli kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Belediye Kanunu uyarınca yapılan seçimde oylama gizli oy usulüyle gerçekleştiriliyor:

1. ve 2. Tur: Üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu aranıyor.

3. Tur: Çoğunluk sağlanamazsa,

3. turda üye tam sayısının salt çoğunluğu (yarıdan bir fazlası) yeterli oluyor.

4. Tur (Gerekirse): Salt çoğunluk da sağlanamazsa, en çok oyu alan iki aday 4. tura kalıyor ve en fazla oyu alan aday belediye başkan vekili seçiliyor.