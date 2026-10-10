Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İlim Yayma'nın tarihi Türkiye'nin tarihidir'' dedi.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda konuşma yaptı. Son dakika haberinin detayları geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Hani merhum? Erdem Beyazıt abimiz bir şiirinde diyor ya; ''Onlar gittiler, topraktan bir işaret taşıyarak alınlarında onlar gittiler! Gelen zamandan bir haber gibiydiler, onlar gittiler giderken bir muştu gibiydiler. Emaneti sahibine teslim eden bu isimleri ben de şahsen kutlu bir muşluyu omuzlayıp önden gidenler olarak görüyorum. İlim yaymanın kuruluş felsefesi Türkiye'nin var olma felsefesidir.

Bakınız, İlim Yayma Cemiyeti'nin ilk genel başkanı, merhum Seneyüdin Başak, Lozan Konferansı'nda Türkiye'nin vakıf mallarının korunması görevini üstlenen isimlerden biridir. Ateşten gömlek giydiğimiz İstiklal Harbi yıllarında İstanbul'dan Anadolu'ya silah ulaştıran Kuvayi Milliye'ye çok önemli destekler sunan General Ömer Cemal Karabekir yine cemiyetin kurucu şahsiyetlerindendir. Kurtuluş Savaşı'nda önemli vazifeler üstlenmiş istiklal madalyası sahibi emekli kurmay albay merhum Vehbi Bilimer İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yol arkadaşı Sebilur Reşat dergisi yazarı merhum Hasan Hikmet Demirbağ ve daha nice kıymetli isim cemiyetin kurucu kadrosunda yer alan dava adamlarıdır. Bu şahsiyetlerin ortak ideali, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek eğitimli, ahlaklı ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirmekti.

Üstadın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasaklandığı, evlerin basıldığı, kursların basıldığı, Kur'an-ı Kerim'i öğreten hocaların tutuklandığı, Elif Bağ kitaplarının adeta birer suç aleti gibi birer zararlı neşriyat gibi toplatıldığı karanlık bir devrin sonunda ilim yayma milletçe mesut olmanın imkanlarını oluşturmak için karanlıkları delen bir güneş misali Türkiye'nin üzerine doğmuştur.

Türkiye'nin ilk İmam Hatip Okulu'nun açılışına öncülük eden cemiyet, devam eden süreçte, yüzden fazla İmam Hatip Lisesi'nin yapımına da katkı sağlamıştır. Böylelikle, eğitim hizmetlerinin yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmasının önüne geçilmiş Anadolu'nun dört bir yanında yeni eğitim kurumları açılmıştır. Sonraki yıllarda farklı şehirlerimizde inşa ettiği yurtlarla önemli bir ihtiyacı karşılayan ilim yayma cemiyeti Anadolu'dan İstanbul'a gelen talebelere burs ve barınma hizmetleri sunmuş on binlerce gencin güvenli ve nitelikli bir yaşam alanı içinde eğitim almalarını sağlamıştır. İlim yayma mücadelesi, ilim yayma davası nice engele, nice zorluğa, zorbalığa, baskıya rağmen işte böyle kök salmış, büyümüş, serpilmiştir. Ne diyor şair? Mazhar feyz olamaz düşmeyince hake nebat, mütevazi olanı rahmeti rahman büyütür.

YAPAY ZEKA AÇIKLAMASI

İlim Yayma Cemiyeti 192 Şubesi, 153 Yurdu ve 122 Eğitim Merkezi ile Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek nesilleri ihya etmeyi sürdürüyor. En büyük mirasımız, şuurlu, sağlıklı, vatanını ve milletini tutkuyla seven, iyi yetişmiş gençler olacaktır. İlim Yayma Cemiyetimizin hedefi sadece geçmişte yaptığı hizmetleri sürdürmekle sınırlı kalmamalıdır. Dünyanın nereye doğru sürüklendiğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermeye çalışıyor.

OKUL SALDIRILARI

Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız çok önemlidir.

Son dakika haberinin detayları geliyor...