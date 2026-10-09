Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren hattında ilk test sürüşünü yaptı. Babaeski'den Lüleburgaz'a kadar trenin vatman koltuğunda oturan Erdoğan'a Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos da eşlik etti.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan hızlı tren kumandasında: Gülümseten "Korkmuyorum" diyaloğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren hattında ilk test sürüşünü Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile birlikte gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren hattında ilk test sürüşünü yaptı. Erdoğan'a test sürüşü sırasında Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos eşlik etti. Erdoğan, Babaeski'den Lüleburgaz'a kadar olan etapta trenin vatman koltuğunda oturdu. Trenin hızlanması üzerine Marta Kos'un "Korkmuyorum" demesine Erdoğan, "Biz buradayken korkmayın" yanıtını verdi. Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren hattı, Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan önemli demir yolu projelerinden biridir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATMAN KOLTUĞUNDA

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki gar alanında Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren hattı açılış töreninin ardından vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babaeski'den Lüleburgaz'a kadar olan etapta ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

TREN HIZLANINCA ERDOĞAN'DAN "BİZ BURADAYKEN KORKMAYIN" UYARISI

Erdoğan'ın yanında bulunan Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile yolculuk sırasında sohbet ettiği görüldü. Trenin hızlanması üzerine Kos'un "Korkmuyorum" sözlerine Erdoğan, "Biz buradayken korkmayın" yanıtını verdi. İkili arasında geçen diyalog, yolculuk sırasında samimi anlara sahne oldu.

Sürüşün ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan önemli demir yolu projelerinden biri olan Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren hattının bölgesel ve uluslararası ulaşım bağlantılarına katkı sağlaması hedefleniyor.