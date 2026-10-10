İstanbul'da 2 belediyede başkan vekili seçimi

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İstanbul
İstanbul'da, ilçe belediyelerine yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, belediye meclislerindeki üye sayılarının değişmesinin ardından Ataşehir'de seçim başladı, saat: 14.00 ise Eyüpsultan ilçe belediyesinde üyeler, belediye başkan vekillerini belirlemek için sandığa gidecek.
Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Orhan 18 oy alırken, 2 oy da boş çıktı.
Ataşehir Belediyesinde, 6 CHP belediye meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesinin ardından Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 18 oldu.
CHP'nin ise 17 üyesi var ancak 14 belediye meclisi üyesi seçimde oy kullanabilecek. Belediye meclisinde CHP'den ayrılan 3 de bağımsız üye bulunuyor. Ataşehir'deki başkan vekilliği seçiminde bağımsız üyelerin oylarının belirleyici olması bekleniyor.
Öte yandan Eyüpsultan'da ise CHP'nin 23, AK Parti'nin 11 ve MHP'nin 3 belediye meclis üyesi bulunuyor.
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Rüşvet Almak" suçlamalarıyla tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığının 6 Ekim tarihli kararıyla görevden uzaklaştırıldı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Rüşvet Alma" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma" suçlamalarıyla tutuklandı. Özmen, İçişleri Bakanlığının 6 Ekim 2026 tarihli kararıyla görevden uzaklaştırıldı.