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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 09:01

10 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji İstanbul dahil birçok kent için gün verdi: Kuvvetli sağanak yağış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, yurtta yağış beklenmediği bildirilirken, sağanak yağış bastıracağı günü açıkladı. İşte 10 Ekim Cumartesi güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 09:01

10 Ekim Cumartesi günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; yurtta yağış beklenmediği, tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi. Sabah saatlerinde ise , Kıyı , Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi beklediği bildirildi. 

10 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji İstanbul dahil birçok kent için gün verdi: Kuvvetli sağanak yağış kapıda

HAFTA BAŞINDA SAĞANAK GELİYOR

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Öte yandan bugün ve yarın yazdan kalma günlerin yaşanacağı bildirilirse de pazartesi gününden itibaren yurdun büyük kısmında sağanak yağış beklendiği açıklandı. 

10 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji İstanbul dahil birçok kent için gün verdi: Kuvvetli sağanak yağış kapıda

10 EKİM CUMARTESİ GÜNCEL HAVA DURUMU 

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 23°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C
Az bulutlu

KARS °C, 17°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 18°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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ETİKETLER
#Ege
#10 Ekim
#meteoroloji genel müdürlüğü
#marmara
#İç Anadolu
#Gündem
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