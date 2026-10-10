10 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji İstanbul dahil birçok kent için gün verdi: Kuvvetli sağanak yağış kapıda

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ekim Cumartesi günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; yurtta yağış beklenmediği, tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi. Sabah saatlerinde ise Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi beklediği bildirildi.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Öte yandan bugün ve yarın yazdan kalma günlerin yaşanacağı bildirilirse de pazartesi gününden itibaren yurdun büyük kısmında sağanak yağış beklendiği açıklandı.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 23°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Az bulutlu
KARS °C, 17°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 18°C
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık