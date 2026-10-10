Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasının adının fon skandalına karıştığını iddia eden Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale'ye AK Parti'den bir tepki daha geldi.

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HABERİN ÖZETİ AK Partili Ömer İleri'den Ümit Özlale'ye fon tepkisi: Yalancısın, utanmazsın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, fon skandalı üzerinden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve Bakan Ömer Bolat hakkında iddialarda bulunan Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'ye sert tepki göstererek istifa çağrısında bulundu. Ömer İleri, partisinin Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda fon soruşturmaları üzerinden AK Parti'ye yönelik bir karalama kampanyası başlatıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçle ilgili idari tedbirleri aldığını ve sorumlulardan hesap sorulacağını vurguladığını ifade etti. Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin iddialarının iftira ve yalan olduğunun ortaya çıktığını belirten İleri, Özlale'ye 'Ya yalancısınız ya utanmazsınız' dedi. Özlale'nin özür dilemediğini vurgulayan İleri, kendisini istifa etmeye çağırdı ve milletin faturayı sandıkta keseceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MİLLETİN HAKKINA UZANAN ELLER KIRILACAK"

Fon soruşturmaları sonrası AK Parti'ye karşı karalama kampanyası başlatıldığını söyleyen Ömer İleri, "Fon meselesiyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajları daha ilk günden itibaren son derece nettir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreci yönetmek noktasında idari tedbirleri almıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu gelişmelerde payı, sorumluluğu olan aktörlerin tespit edilmesi ve bunlardan hesap sorulması noktasında da bütün tedbirleri aldığını belirten İleri, "Milletin hakkına uzanan ellerin kırılacağını vurgulamıştır. Bütün bunlar olurken, yargı süreçleri devam ederken, idari tedbirler alınırken, partimiz de bütün mekanizmalarıyla çalışmış ve yanlışa düşenlerle arasına mesafe koymayı her zaman yaptığı gibi yine bilmiştir." diye konuştu.

YENİ PARTİLİ ÜMİT ÖZLALE'NİN FON İDDİALARINA SERT TEPKİ

İleri, ortada bu kadar net mesajlar, bu kadar etkili çalışmalar varken, tedbirler alınırken, birilerinin bu gelişmeler üzerinden AK Parti'yi töhmet altında bırakmaya çalıştığını vurguladı.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasıyla ilgili Bakan Göktaş'ı suçlayıcı iddialarına tepki gösteren Ömer İleri, şöyle konuştu:

"Kürsüde konuşurken, 'Tekrar soruyorum.' diyordu. Biz de buradan tekrar ve tekrar sormak istiyoruz. Bir iftira attınız. İftiranızın yalan olduğu ortaya çıktı. Eğer bu iftirayı bilinçli olarak attıysanız kimse kusura bakmasın, yalancısınız. Eğer burada bir hataya kurban gittiyseniz, bir iftiraya alet olduysanız kendi ekibinizdeki, meclisinizdeki bazı durumlardan ötürü ve buna rağmen hala çıkıp özür dilemiyorsanız o zaman yine kimse kusura bakmasın, utanmazsınız. Ya yalancısınız ya utanmazsınız.

İSTİFA ÇAĞRISI

Bu millet, yalancılığı da utanmazlığı da siyaset yerine koymaz. Bu milletin, ucuz siyaset peşinde koşanlara, yalan üretenlere, utanmazca bu yalanları sahiplenmeye çalışanlara tahammülü olamaz. Bu iftirayı attıktan sonra 'İstifa edecek misiniz?' diye sordunuz. Biz de buradan soralım. Bu iftirayı attınız, yalanınız ortaya çıktı. Ortaya çıkıp özür dilemek yerine, 'Bizim oluşturduğumuz mağduriyet, genel mağduriyetin yanında hiç sayılır.' dediniz. İstifa edecek misiniz?"

"MİLLET FATURANIZI SANDIKTA KESER"

"Siyaset yapacaksak, hodri meydan." diyen AK Partili Ömer İleri, "Eğer bu konuda söyleyecek tek bir kelimeniz yoksa bunun yerine sadece yalan üretiyorsanız, dedikodulardan kaynaklı iftira üretiyorsanız, bir de üstüne üstlük bundan dolayı hiçbir pişmanlık duymuyorsanız diyecek bir şey bulamıyoruz. Bu millet, sizin faturanızı sandıkta keser." şeklinde konuştu.

Dürüst ve ahlaklı siyaset yapmanın Türkiye'deki bütün siyasetçilerin birinci derecede görevi ve sorumluluğu olduğunu vurgulayan İleri, mücadelelerinin sadece kalkınma, ilerleme, üretim, milli güvenlik mücadelesi olmadığını, bunun da ötesinde yeni siyaset anlayışını bütün Türkiye'de geçerli kılma mücadelesi olduğunu söyledi.