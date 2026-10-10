AK Partili Ömer İleri'den Ümit Özlale'ye fon tepkisi: Yalancısın, utanmazsın

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İstanbul
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasının adının fon skandalına karıştığını iddia eden Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale'ye AK Parti'den bir tepki daha geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fon soruşturmaları sonrası AK Parti'ye karşı karalama kampanyası başlatıldığını söyleyen Ömer İleri, "Fon meselesiyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajları daha ilk günden itibaren son derece nettir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreci yönetmek noktasında idari tedbirleri almıştır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu gelişmelerde payı, sorumluluğu olan aktörlerin tespit edilmesi ve bunlardan hesap sorulması noktasında da bütün tedbirleri aldığını belirten İleri, "Milletin hakkına uzanan ellerin kırılacağını vurgulamıştır. Bütün bunlar olurken, yargı süreçleri devam ederken, idari tedbirler alınırken, partimiz de bütün mekanizmalarıyla çalışmış ve yanlışa düşenlerle arasına mesafe koymayı her zaman yaptığı gibi yine bilmiştir." diye konuştu.
İleri, ortada bu kadar net mesajlar, bu kadar etkili çalışmalar varken, tedbirler alınırken, birilerinin bu gelişmeler üzerinden AK Parti'yi töhmet altında bırakmaya çalıştığını vurguladı.
Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasıyla ilgili Bakan Göktaş'ı suçlayıcı iddialarına tepki gösteren Ömer İleri, şöyle konuştu:
"Kürsüde konuşurken, 'Tekrar soruyorum.' diyordu. Biz de buradan tekrar ve tekrar sormak istiyoruz. Bir iftira attınız. İftiranızın yalan olduğu ortaya çıktı. Eğer bu iftirayı bilinçli olarak attıysanız kimse kusura bakmasın, yalancısınız. Eğer burada bir hataya kurban gittiyseniz, bir iftiraya alet olduysanız kendi ekibinizdeki, meclisinizdeki bazı durumlardan ötürü ve buna rağmen hala çıkıp özür dilemiyorsanız o zaman yine kimse kusura bakmasın, utanmazsınız. Ya yalancısınız ya utanmazsınız.
Bu millet, yalancılığı da utanmazlığı da siyaset yerine koymaz. Bu milletin, ucuz siyaset peşinde koşanlara, yalan üretenlere, utanmazca bu yalanları sahiplenmeye çalışanlara tahammülü olamaz. Bu iftirayı attıktan sonra 'İstifa edecek misiniz?' diye sordunuz. Biz de buradan soralım. Bu iftirayı attınız, yalanınız ortaya çıktı. Ortaya çıkıp özür dilemek yerine, 'Bizim oluşturduğumuz mağduriyet, genel mağduriyetin yanında hiç sayılır.' dediniz. İstifa edecek misiniz?"
"Siyaset yapacaksak, hodri meydan." diyen AK Partili Ömer İleri, "Eğer bu konuda söyleyecek tek bir kelimeniz yoksa bunun yerine sadece yalan üretiyorsanız, dedikodulardan kaynaklı iftira üretiyorsanız, bir de üstüne üstlük bundan dolayı hiçbir pişmanlık duymuyorsanız diyecek bir şey bulamıyoruz. Bu millet, sizin faturanızı sandıkta keser." şeklinde konuştu.
Dürüst ve ahlaklı siyaset yapmanın Türkiye'deki bütün siyasetçilerin birinci derecede görevi ve sorumluluğu olduğunu vurgulayan İleri, mücadelelerinin sadece kalkınma, ilerleme, üretim, milli güvenlik mücadelesi olmadığını, bunun da ötesinde yeni siyaset anlayışını bütün Türkiye'de geçerli kılma mücadelesi olduğunu söyledi.