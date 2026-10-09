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Gündem
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:21

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan fon soruşturması iddialarına sert tepki! 3 isme suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon iddiaları üzerinden kendisini ve ailesini hedef alan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyururken, söz konusu haberleri yayan basın organlarına karşı da hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan fon soruşturması iddialarına sert tepki! 3 isme suç duyurusu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:21

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , son günlerde kamuoyunu meşgul eden fon tartışmaları ve şahsına yönelik ithamlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 

HABERİN ÖZETİ

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan fon soruşturması iddialarına sert tepki! 3 isme suç duyurusu

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon tartışmaları ve şahsına yönelik ithamların asılsız olduğunu belirterek, kendisini hedef alan muhalefet milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve basın kuruluşlarına karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
Bakan Göktaş, Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
İddiaları ispatlayamayan milletvekillerini istifaya davet ettiğini ancak yanıt alamadığını söyledi.
İftiraları yayan ve resmi yalanlamaları görmezden gelen basın kuruluşlarına karşı hukuki yollara başvuracağını vurguladı.
Basın özgürlüğünün iftira yoluyla itibar suikastı yapmanın kalkanı olamayacağını ifade etti.
İftirayı atanların ve yayanların hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan fon soruşturması iddialarına sert tepki! 3 isme suç duyurusu

Kendisi ve ailesi üzerinden yürütülen iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, adı geçen muhalefet milletvekillerinin suçlamalarını ispatlayamadığını ifade etti.

"İDDİALARINI İSPATLAYAMADILAR, İSTİFA DA ETMEDİLER"

Açıklamasında muhalefet kanadına yüklenen Bakan Göktaş, suçlamada bulunan isimleri istifaya davet ettiğini ancak cevap alamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan , ve hakkında suç duyurusunda bulundum. Dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler."

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan fon soruşturması iddialarına sert tepki! 3 isme suç duyurusu

BASIN KURULUŞLARINA HUKUKİ YAPTIRIM SİNYALİ

Konuyu manşetlerine taşıyan ve yapılan resmi yalanlamaları görmezden gelen medya organlarını da hedef alan Göktaş, itibar suikastına izin vermeyeceğini vurguladı. Açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Diğer yandan, iftiraları sosyal medya platformlarında yayarak, manşetlerine taşıyıp bu iddiaları somut delillerle çürüten açıklamaları görünmeyecek köşelere saklayarak kamuoyunda şahsımın suçlu olduğu algısını oluşturan basın kuruluşlarına karşı da gerekli bütün hukuki yollara başvuracağım. Basın özgürlüğü, iftira yoluyla itibar suikastı yapmanın ve kamuoyunu yanıltmanın kalkanı olamaz. Bu yayınlardan doğan hukuki, idari ve cezai sorumlulukların sonuna kadar takipçisi olacağım. Hiç kimse çamur siyaseti uğruna şahsımı ve ailemi hedef alıp sorumluluktan kaçabileceğini sanmasın. Bu iftiraların peşini bırakmayacağım."

Açıklamasının sonunda kararlılık mesajı veren Bakan Göktaş, "İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek!" diyerek sürecin yargı boyutundaki takipçisi olacağını kamuoyuna duyurdu.

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ETİKETLER
#mahinur özdemir göktaş
#aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
#ali mahir başarır
#cemal enginyurt
#Ümit Özlale
#Gündem
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