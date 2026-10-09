8 Ekim sabahı Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşamını yitiren Sezen Taş’ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Evli ve iki çocuk annesi olduğu belirtilen Sezen Taş’ın nasıl düştüğüne dair kesin bir açıklama henüz yapılmadı. Gazeteci Burhan Akdağ’ın aktardığı iddialar ise olayın arka planına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

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HABERİN ÖZETİ Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş'ın ölümüne dair detaylar ortaya çıktı! Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti Mersin'in Erdemli ilçesinde 8 Ekim sabahı hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, olayın arka planına dair iddialar gündeme geldi. Sezen Taş, evli ve iki çocuk annesiydi. Genç kadının 14. kattan düştüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ölüm şekli hakkında kesin bilgi paylaşılmadı. Gazeteci Burhan Akdağ, Sezen Taş'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğunu ve eşinin olaydan bir gün önce Trabzon'a gittiğini iddia etti. Akdağ ayrıca düştüğü öne sürülen balkonun kolayca düşülebilecek bir yer olmadığını belirtti.

SEZEN TAŞ’IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

1990’lı yılların sonlarında müzik kariyerine başlayan Atilla Taş, ilk albümü “Kırmızılım”da bulunan “Ham Çökelek” şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Müzik çalışmaları ve televizyon programlarıyla adından söz ettiren şarkıcı, bu kez kızının vefat haberiyle gündeme geldi.

Atilla Taş’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen 34 yaşındaki Sezen Taş, 8 Ekim’de Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi’ndeki bir tatil sitesinde hayatını kaybetti. İddiaya göre genç kadın, bulunduğu apartmanın 14’üncü katından düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Sezen Taş’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazesi otopsi işlemleri için morga götürülürken olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Ölümün gerçekleşme şekline ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.

ATİLLA TAŞ’IN KIZI İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE

Sezen Taş’ın ölüm haberinin ardından, Atilla Taş’ın geçmişte ailesi hakkında yaptığı açıklamalar da yeniden hatırlandı. Genç yaşta baba olduğunu anlatan şarkıcının kızıyla ilgili sözleri, yaşanan acının ardından dikkat çekti.

Atilla Taş, geçmişte yaptığı açıklamada, “Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu” ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcının kızına ilişkin bu sözleri, vefat haberinin ardından sosyal medyada da yeniden gündeme geldi.

BURHAN AKDAĞ’DAN BOŞANMA İDDİASI

Sezen Taş’ın ölümüne ilişkin gelişmeler merak edilirken, olayı ilk duyuran isimlerden gazeteci Burhan Akdağ da Aysu Mola’nın YouTube canlı yayınına katıldı. Akdağ, programda kendisine ulaştığını belirttiği bilgiler ve duyumlar hakkında konuştu.

Son Dakika’nın aktardığı bilgilere göre gazeteci, Sezen Taş’ın eşiyle boşanma aşamasında olduğunu iddia etti. Akdağ ayrıca Sezen Taş’ın eşinin olaydan bir gün önce Trabzon’a gittiğini öne sürdü. Sezen Taş’ın boşanma sürecinde olduğu ve eşinin seyahat ettiği yönündeki iddialara ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.

OLAYIN YAŞANDIĞI BALKONLA İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Burhan Akdağ’ın açıklamalarında öne çıkan bir diğer konu ise Sezen Taş’ın düştüğü belirtilen balkonun yapısı oldu. Gazeteci, kendisine ulaştığını söylediği bilgiler doğrultusunda balkonun kolayca düşülebilecek bir yer olmadığını dile getirdi.

Akdağ, konuyla ilgili olarak “Düştüğü öne sürülen yer kolayca düşülebilecek bir balkon değil.” ifadesini kullandı.

SEZEN TAŞ'IN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Atilla Taş’ın 14’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden kızı Sezen Taş, Mersin’de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Mezitli Mezarlığı’nda gerçekleştirilen törende Atilla Taş, kızının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

