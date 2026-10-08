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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 22:08

Bakan Göktaş'tan Özlale'ye rest: "İspat ederseniz istifa ederim" Tazminatı kazanırsa Aile Fonu'na aktaracak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasıyla ilgili iddialarına TGRT Haber'de cevap verdi. Göktaş "Bunların işleri güçleri yalan ve iftira" dedi. Tazminat davası açacağını açıklayan Göktaş, kazanması halinde geliri Aile Fonu'na aktaracağını duyurdu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 22:08

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'ın babasının adının fon skandalına karıştığı iddialarına tepki göstererek bunun sadece bir isim benzerliği olduğunu açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Göktaş'tan Özlale'ye rest: "İspat ederseniz istifa ederim" Tazminatı kazanırsa Aile Fonu'na aktaracak

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babasının fon skandalına karıştığı iddialarının isim benzerliği olduğunu belirterek hukuki yollara başvurdu.
Bakan Göktaş, iddiaların ispatlanması halinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduğunu ve tazminat davası açtığını belirtti.
İddiaların babasıyla aynı ismi taşıyan başka bir vatandaş üzerinden ortaya atıldığını ifade etti.
Tazminat davasından elde edilecek geliri Aile Fonu'na aktaracağını söyledi.
Yalan ve iftira siyaseti yürüttüğünü belirttiği kişileri lanetlediğini dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

'de yayınlanan Gündem Özel programına bağlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilişkili olarak suç duyurusunda bulunarak tazminat davası açtığını açıkladı. Göktaş iddiaların ispatlanması halinde görevinden istifa edeceğini söyledi.

Göktaş şunları söyledi, "İşlemin başka bir isimle, yani babamla aynı ismi taşıyan bir isim üzerinden bir işlem bulmuşlar. Bartın'da yaşayan bir vatandaş. Kimlik numaralarından bunların ikisinin farklı isim olduğu çok net ve çok belli. Bunu araştırmadan, araştırmak istemeden tamamen çamur ve kirli siyasetlerini alet etmek adına, hükümetimizi yıpratmak adına, Cumhurbaşkanımızın kararlılığına gölge düşürmek adına yalan, iftira siyasetine devam ediyorlar. Ben bu çamur siyasetine hiçbir şekilde etik bulmuyorum, ahlaki değerleri olmayan bu sözde siyasetçileri de lanetliyorum. Ve bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün suç duyurusunda bulundum. Tazminat davası açtım. Ve bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kimsenin şüphesi olmasın."

"EN UFAK İSPATTA İSTİFA EDECEĞİM"

Göktaş "Bu iddiayla ilgili sizi hiç arayan oldu mu bunu açıklamadan önce?" sorusuna "Hayır, önce keşke arasalar. Zaten şöyle, hiçbir arayan olmadı, teyit eden olmadı. Yani ben o kadar kendimden eminim, ailemden eminim ve teyit ettim ki ben bu iftirayı ortaya atanların derhal ve gecikmek sizin iddialarını, ispatlamalarını davet ettim. Üstelik de şunu da söyledim. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen de beyan ettim. Eğer ispatlayamazlarsa da kendilerinden de işgal ettikleri görevlerden istifalarını beklediğimi söyledim. Hiç kimsenin bizim adımızı yalanlamasını, kirletmesini, ailemi karalamasını ve bu çirkin kampanyalarına hedef haline getirmesine asla fırsat vermeyeceğimi de özellikle vurgulamak istiyorum. Şu ana kadar sessiz kaldılar, suçsuz kaldılar. Ne bir özür. Ama bu iftira atanların ben arkasını acaba onlar da benzer şekilde iddiaları somut delilere ispatlayamazlarsa iftira olduğuna rağmen kendileri de görevlerini bırakabilecek mi? Bırakamazlar. Çünkü bunların işleri güçleri yalan dolan. İşleri güçleri çirkin çamur siyaseti. Çirkin siyaset."

TAZMİNAT DAVASINDAN GELEN GELİRİ AİLE FONU'NA AKTARACAK

Tazminat davası açtığını söyleyen Göktaş kazanması halinde geliri Aile Fonu'na aktaracağını açıkladı. Göktaş "Aile Fonu'na vereceğiz ve oradaki dört çiftimizi daha evlenmesine vesile olacağız. Ama bunların yanına da kar da bırakmayacağız. Ayrıca bu yalanları yayanları da tek tek not aldım. Hepsiyle ilgili tek tek suç durusunda bulunacağım. Bu kadar kolay olmamalı insanların ismini bırakmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kim olursa olsun biz sonuna kadar arkasındayız. Bu kirli puslu ortamı da yayanları sonuna kadar lanetliyorum."

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ETİKETLER
#mahinur özdemir göktaş
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#Gündem Özel
#Aile Fonu
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