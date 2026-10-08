Bakan Göktaş şu açıklamayı yaptı:

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan fon iddialarına açıklama Bakan Göktaş, kendisi ve ailesini hedef alan fon iddialarının yalan ve iftira olduğunu belirterek, iddiaları ispatlayanların görevden ayrılmasını, ispatlayamayanlardan da aynı talepte bulunacağını açıklamıştır. Bakan Göktaş, kendisi ve ailesini hedef alan fon iddialarını 'YALAN ve İFTİRA' olarak nitelendirmiştir. Şahsının ve aile üyelerinin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı olmadığını, hiçbir aile üyesinin fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi veya kayıtlı hesabı olmadığını belirtmiştir. İsim benzerliğini kullanarak şahsının ve ailesinin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine müsamaha göstermeyeceğini vurgulamıştır. İddiaları ortaya atanlardan derhal ve gecikmeksizin iddialarını ispatlamalarını beklediğini, en ufak bir ispatta görevinden istifa edeceğini peşinen beyan etmiştir. Eğer ispatlayamazlarsa, iddiaları ortaya atanlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını beklediğini ifade etmiştir. Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsı ve aile üyeleri adına gerekli tüm hukuki süreçlerin başlatılacağını ve her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirtmiştir.

"Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar, baştan sona YALAN ve İFTİRADIR. Bu iftiraları üretenleri, yayanları ve bunlara alet olanları en güçlü şekilde TELİN EDİYORUM. Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur.

"TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEMİ YOKTUR"

Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur, kayıtlı hesabı yoktur. Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC’si ***92 ile biterken babamınki ****18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim. Bu iftirayı ortaya atanlardan derhal ve gecikmeksizin iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum. Hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarının hedefi hâline getirmesine izin vermeyeceğim.

"İDDİALARI İSPATLAYIN, GÖREVİMİ DERHAL BIRAKACAĞIM"

Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum: İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız? Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum!!! Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

https://x.com/MahinurOzdemir/status/2108174682734145773