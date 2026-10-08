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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:33

Bakan Şimşek açıkladı: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısının bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi" açıklamasını yaptı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Bakan Şimşek açıkladı: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:33

Hazine ve Maliye Bakanı , "17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısının bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi" açıklamasını yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Şimşek açıkladı: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 17 fonun tasfiye edildiğini ve 43 bin fon katılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu.
17 fonun tasfiye işlemleri tamamlandı.
43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibarıyla ilgili bankalara aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
Bakan Şimşek açıkladı: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı

Fon soruşturmasında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği ödeme sürecinde yeni aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının bankalara transfer edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın Genel Kurulunda açıkladığı takvim doğrultusunda, A1 Capital, Bulls ve Pardus'a ait 17 fondaki yaklaşık 43 bin yatırımcı için 8 Ekim ilk ödeme günü olarak belirlenmişti.

 

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ETİKETLER
#mehmet şimşek
#TBMM
#Cevdet Yılmaz
#A1 Capital
#Bulls
#Ekonomi
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