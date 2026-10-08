Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısının bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi" açıklamasını yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Şimşek açıkladı: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 17 fonun tasfiye edildiğini ve 43 bin fon katılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu. 17 fonun tasfiye işlemleri tamamlandı. 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibarıyla ilgili bankalara aktarıldı.

Fon soruşturmasında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği ödeme sürecinde yeni aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının bankalara transfer edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulunda açıkladığı takvim doğrultusunda, A1 Capital, Bulls ve Pardus'a ait 17 fondaki yaklaşık 43 bin yatırımcı için 8 Ekim ilk ödeme günü olarak belirlenmişti.