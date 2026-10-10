10 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar yatay seyirde, Euro düşüşte

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarındaki değişim yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Dolar TL yatay seyirde ilerlerken, Euro haftanın son işlem gününde düşüşe geçti.

Hafta sonu piyasalardaki son durum merak ediliyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 10 Ekim 2026 güncel döviz kurları...