10 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın yeniden yükselişe geçti

Altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle toparlandı. Cuma sabahı 6.630 TL seviyelerinde seyreden gram altın haftayı yükselişle kapattı.

Altındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 10 Ekim 2026 altın fiyatları...