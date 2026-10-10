10 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın yeniden yükselişe geçti

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İstanbul
Altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle toparlandı. Cuma sabahı 6.630 TL seviyelerinde seyreden gram altın haftayı yükselişle kapattı.
Altındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 10 Ekim 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.191,58 dolar
Satış: 4.196,91 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.046,80 TL
Satış: 6.286,90 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 42.521,30 TL
Satış: 43.323,95 TL
TAM ALTIN
Alış: 43.206 TL
Satış: 43.719 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.194,21 TL
Satış: 21.728,42 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.630,32 TL
Satış: 10.864,21 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.643,95 TL
Satış: 6.644,78 TL