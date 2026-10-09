Altında tepki atağı! Zafer Ergezen kritik destek seviyesini açıkladı

''ONS ALTINDA 3.900-4.000 DOLAR ÖNEMLİ BİR DESTEK SEVİYESİDİR''



Zafer Ergezen, ons altında 4.400 dolar seviyesinin aşılmasının önemine dikkat çekerken, aşağı yönlü hareketlerde 3.900-4.000 dolar bandını kritik destek bölgesi olarak işaret etti:

''Henüz altının tarafında toparlanmanın kalıcı olduğunu söylemek için oldukça erken. Şu andaki hareketlerin sadece tepki hareketlerinin olduğunu söylememiz mümkün. Burada en büyük nedenlerden bir tanesi de petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi. Petrol fiyatları yüksek seyrettiği sürece maalesef enflasyon endişeleri yüksek seyredecek ve bu da faizlerin yüksek kalmasına yol açacak. Özellikle ABD tahvil faizleri son 15 yılın en yüksek seviyelerine çıkmış durumda. Böyle olunca doğal olarak yükselişlerin sadece geçici olduğunu görüyoruz. Kalıcı bir yükseliş için daha hala gerilemeye ihtiyaç var petrol fiyatlarında.

Dolar endeksine de baktığımız zaman 102 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Bu da kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturan bir unsurdur. O yüzden kısaca sadece tepki alımı diyebiliriz. Ons altına baktığımız zaman 4.400 dolar seviyesi önemli. Bu seviye geçilmeden iyimser olmak bir miktar zor. Ara seviyemiz 4.150 dolar seviyesi.

Zaten birkaç günden beri bu seviyeyi deniyordu ve bu seviyenin üzerine çıktık. Genel anlamda ise 3.900-4.000 dolar seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğunu görüyorum ben. Şimdilik aşağıda 4.100, yukarıda 4.400 arasında dalgalanan bir piyasa görmeyi bekliyorum.''