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Altında tepki atağı! Zafer Ergezen kritik destek seviyesini açıkladı

KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 15:52
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1
Altında yükseliş

Küresel piyasalarda gözler altın, dolar, euro ve petrol fiyatlarına çevrildi.

Ons altın ve gram altında bir süredir devam eden sert düşüşün ardından başlayan yükselişin kalıcı olup olmayacağı merak edilirken, doların güçlenmesi ve yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini canlı tutması piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

2
Piyasalarda son durum

Peki altında düşüş sona erdi mi, yoksa yükseliş yalnızca geçici bir tepki mi? Ons altın 4.400 dolar direncini aşabilecek mi? Gram altın fiyatları için yeni yön ne olacak? Euro/dolar paritesinde hangi seviye kritik? Brent petrol 120 dolara yükselebilir mi?

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatları, döviz kurları ve petrol piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcıların yakından izlemesi gereken destek ve direnç seviyelerini Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e değerlendirdi.

3
Ons altında kritik seviye

''ONS ALTINDA 3.900-4.000 DOLAR ÖNEMLİ BİR DESTEK SEVİYESİDİR''

Zafer Ergezen, ons altında 4.400 dolar seviyesinin aşılmasının önemine dikkat çekerken, aşağı yönlü hareketlerde 3.900-4.000 dolar bandını kritik destek bölgesi olarak işaret etti:

''Henüz altının tarafında toparlanmanın kalıcı olduğunu söylemek için oldukça erken. Şu andaki hareketlerin sadece tepki hareketlerinin olduğunu söylememiz mümkün. Burada en büyük nedenlerden bir tanesi de petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi. Petrol fiyatları yüksek seyrettiği sürece maalesef enflasyon endişeleri yüksek seyredecek ve bu da faizlerin yüksek kalmasına yol açacak. Özellikle ABD tahvil faizleri son 15 yılın en yüksek seviyelerine çıkmış durumda. Böyle olunca doğal olarak yükselişlerin sadece geçici olduğunu görüyoruz. Kalıcı bir yükseliş için daha hala gerilemeye ihtiyaç var petrol fiyatlarında.

Dolar endeksine de baktığımız zaman 102 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Bu da kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturan bir unsurdur. O yüzden kısaca sadece tepki alımı diyebiliriz. Ons altına baktığımız zaman 4.400 dolar seviyesi önemli. Bu seviye geçilmeden iyimser olmak bir miktar zor. Ara seviyemiz 4.150 dolar seviyesi.

Zaten birkaç günden beri bu seviyeyi deniyordu ve bu seviyenin üzerine çıktık. Genel anlamda ise 3.900-4.000 dolar seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğunu görüyorum ben. Şimdilik aşağıda 4.100, yukarıda 4.400 arasında dalgalanan bir piyasa görmeyi bekliyorum.''

4
Dolar euro kaç tl

EURO/DOLAR PARİTESİNDE 1.12 SEVİYELERİ KRİTİK

Döviz piyasasında doların güçlenmesinin euro üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Ergezen, euro/dolar paritesinde 1,12 seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu ifade etti.

Bu seviyeden tepki alımlarının görülebileceğini kaydeden Ergezen, paritenin 1,12'nin altına gerilemesinin Avrupa ekonomisi açısından baskı yaratabileceğine dikkat çekti:

''Euro/Dolar paritesi açısından da bakacak olursak 1.12 paritesi bu anlamda çok önemli bir destek seviyesi. Tabii doların bu kadar değer kazanmış olması uzun zamandan beri görmediğimiz noktalardan bir tanesiydi. Geldiğimiz noktada Euro/Dolar paritesinde 1.12 seviyelerinden tepki gelmesi ihtimali mümkün diyebiliriz. Piyasada hala yukarı yönlü seyirler görme ihtimalimiz var. Ancak burada 1.12 seviyesinin altına gerileyecek bir parite Avrupa ekonomisi tarafından baktığımız zaman bir miktar baskı oluşturacaktır. Dolar endeksi değer kazandıkça burada euronun gerilediğini görüyoruz. Asıl büyük sıkıntı Avrupa'dan ziyade ABD tarafında ortaya çıkıyor. Çünkü burada euro/dolar paritesinin gerilemesi, Avrupa'nın ihracat potansiyelini daha fazla arttırıyor. Tam tersi de ABD'nin azaltmakta. Bundan dolayı burada aslında ABD hükümetinin veya ekonomi yönetiminin bir müdahale gelme ihtimalinin de olduğunun altını çizmemiz lazım.''

5
Brent petrolde yeni senaryo

''PETROL 95 DOLARIN ÜZERİNDE KALDIĞI SÜRECE 120 DOLARA KADAR GİTME İHTİMALİ MEVCUT''

Brent petrolün varil fiyatında 95 dolar seviyesini kritik eşik olarak değerlendiren Zafer Ergezen, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece 110-120 dolar bandına doğru yükseliş riskinin devam edebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

''Brent petrol 95 dolar üzerinde kaldığı sürece 120 dolara kadar gitme ihtimali her gün mevcut. Zaten 95 dolar üzerindeki fiyatlamaların risk fiyatlaması olduğunu söyleyebilirim. Bu, kötümser fiyatlamaların daha fazla olduğu bir bölge içerisindeyiz. Savaşın kısa zamanda sonlanmaması her geçen gün buradaki stresi arttırmakta ve her geçen gün petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir baskı oluşturmakta. Burada kalıcı bir anlaşma olmadan maalesef petrol fiyatlarında 110-120 dolar seviyeleri de gayet görülebilir seviyeler. O yüzden de temkinli olunması gereken bir dönemdeyiz. 95 doların altına geçmediği sürece de bu risk devam edecektir.''

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