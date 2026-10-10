Bursa'da duygulandıran anlar: 2 kız kardeş kapalı marketten içecek alıp parasını bıraktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 kız kardeşin kapalı olan marketin önünden içecek alıp parasını kapının altına bırakması güvenlik kamerasınca kaydedildi. İntizam Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapan Mustafa Targay (57), 8 Ekim'de namaz kılmak için dükkanın kapısını kilitledi.

Bu sırada içecek almak için markete gelen 2 kız kardeş, dükkanın kapalı olduğunu fark etti. Yerde duran içeceklerden alan çocuklar, ürünlerin parasını güvenlik kamerasına gösterip dükkan kapısının altından içeri attı.

Söz konusu anlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.