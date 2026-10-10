Manavgat'ta akılalmaz olay: Çarpışan motorun yolcusu olay yerinden aracı alıp kaçtı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Mehmet C. B. isimli şahsın kullandığı motosiklet, yolun sol şeridinde aniden U dönüşü yapan Necdet K. K'nın kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü havanın sıcak olması nedeniyle çarptığı kamyonetin içerisine alınarak ambulans beklerken, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi motosikleti iterek uzaklaştırdıktan sonra çalıştırarak olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.