Kadir Ezildi'nin sunduğu Temizlik Benim İşim yarışmasında bu hafta kim kazandı merak edilirken en yüksek puanı alarak birinci olan isim netleşti.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SON BÖLÜMÜNÜ KİM KAZANDI?

23-27 Kasım haftasının final bölümünde bir isim 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Yarışmacıların elinden geldiğini yaptığı haftada bir isim birinci olmaya hak kazandı. Bu haftanın kazananları Sevilay Hanım ve Tuğçe Hanım oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KİM BİRİNCİ OLDU 27 KASIM?

Tüm hafta boyunca temizlik yapan yarışmacılardan bir tanesi en yüksek puanı alarak birinci oldu. Kadir Ezildi'nin sunduğu Temizlik Benim İşim'de Sevilay ve Tuğçe haftanın kazananı oldu.

Sevilay, ödülü kazanmasının ardından sosyal medyada "Çok emek verdim bu işe hem ekmeğimi kazandım hem kalplere dokundum hemde temizliğimle buralara kadar geldim durmak yok yardıma muhtaç insanların evlerini temizlemeye devam" sözleri ile mutluluğunu paylaştı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SON BÖLÜMÜ BEĞENİ TOPLADI

Hafta boyunca temizlik yapan yarışmacılar en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi olmaya çalıştı. Son bölümde kazanan Sevilay ve Tuğçe oldu ve ödülü bölüştüler.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kadir Ezildi'nin sunumunu yaptığı program hafta içi her gün 12.45'te TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Gündüz kuşağı programları arasında en çok izlenenlerden biri olan Temizlik Benim İşim'de her hafta bir isim 150 bin TL'lik para ödülünün sahibi oluyor.