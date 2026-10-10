Okula giderken sokak köpekleri saldırdı: Hatay’da dehşet anları kamerada

Hatay’ın İskenderun ilçesinde okula gitmek üzere yola çıkan 15 yaşındaki E.Ö. isimli kız öğrenci sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sırt çantasıyla köpeklerden kurtulmaya çalışan çocuk bacağından yaralanırken ailenin talebi üzerine bölgedeki sokak köpekleri İskenderun Belediyesi ekipleri tarafından toplandı. Köpeklerin saldırısı ve kız çocuğunun yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.