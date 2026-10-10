Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, başından vurulmuş halde bulunmuştu! Babasından valiye yürek yakan rica

Afyonkarahisar'da başından vurulmuş halde bulunan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın vefatı ailesini ve yakınlarını hüzne boğdu. İntihar ettiği iddia edilen İhsan Ayrancı, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

"BENİM EVLADIM İMANI BÜTÜN BİR İNSANDI"

Beylik tabancasıyla vurulmuş halde bulunan evladının cinnet geçirdiğini belirterek helallik isteyen Emekli Müftü Adem Ayrancı'nın, "Benim evladım intihar etti diyorlarmış. Benim evladım imanı bütün bir insandı. Kim demiş benim oğluma intihar etti diye" sözleri yürekleri dağladı.

"YAVRUMA HAKKIN HELAL ET"

Afyonkarahisar Valiliği önünde düzenlenen törende 8 aydır birlikte mesai yaptık. Son derece üzgünüm, şok içerisindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiçbirisi bu yolculuğu değiştirmiyor" sözlerini sarf eden Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş'a da sarılan Adem Ayrancı, "Yavruma hakkını helal et" diye konuştu.

Cenaze törenine, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Yeni Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile çok sayıda vatandaş katıldı. 46 yaşındaki Ayrancı, Saygılı köyü mezarlığına defnedildi.