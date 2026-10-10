Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 15:48

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, başından vurulmuş halde bulunmuştu! Babasından valiye yürek yakan rica

Afyonkarahisar'da başından vurulmuş halde bulunan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. Ayrancı'nın emekli müftü babası Adem Ayrancı, oğlunun tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu. Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş'a da sarılan baba Adem Ayrancı'nın sözleri yürek dağladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 15:48

'da başından vurulmuş halde bulunan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın vefatı ailesini ve yakınlarını hüzne boğdu. İntihar ettiği iddia edilen İhsan Ayrancı, memleketi 'da son yolculuğuna uğurlandı. 

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, başından vurulmuş halde bulunmuştu! Babasından valiye yürek yakan rica

"BENİM EVLADIM İMANI BÜTÜN BİR İNSANDI"

Beylik tabancasıyla vurulmuş halde bulunan evladının cinnet geçirdiğini belirterek helallik isteyen Emekli Müftü Adem Ayrancı'nın, "Benim evladım intihar etti diyorlarmış. Benim evladım imanı bütün bir insandı. Kim demiş benim oğluma intihar etti diye" sözleri yürekleri dağladı.

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, başından vurulmuş halde bulunmuştu! Babasından valiye yürek yakan rica

"YAVRUMA HAKKIN HELAL ET"

Afyonkarahisar Valiliği önünde düzenlenen törende 8 aydır birlikte mesai yaptık. Son derece üzgünüm, şok içerisindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiçbirisi bu yolculuğu değiştirmiyor" sözlerini sarf eden Afyonkarahisar Valisi 'a da sarılan Adem Ayrancı, "Yavruma hakkını helal et" diye konuştu.

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, başından vurulmuş halde bulunmuştu! Babasından valiye yürek yakan rica

Cenaze törenine, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Yeni Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile çok sayıda vatandaş katıldı. 46 yaşındaki Ayrancı, Saygılı köyü mezarlığına defnedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
A101 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026! Para kasası, masaj aleti, dikey süpürge ve ATV geliyor....
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Faili meçhul 2 cinayet aydınlatıldı
Çağrı Dayı Beyza şarkısını kime yazdı? Sevdiği kadınların kimliğini gizlemeye devam ediyor: Beyza şarkısı merak konusu oldu
ETİKETLER
#Amasya
#Afyonkarahisar
#Naci Aktaş
#İhsan Ayrancı
#Adem Ayrancı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.