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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 14:58

Çağrı Dayı Beyza şarkısını kime yazdı? Sevdiği kadınların kimliğini gizlemeye devam ediyor: Beyza şarkısı merak konusu oldu

Müzisyen ve şarkı yazarı Çağrı Dayı, “Sen Gelsen” adlı şarkısında bir kızın yüzüne yer vermesiyle gündeme geldi. Bu tercih sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazıları durumu eleştirirken bazıları ise romantik bir davranış olarak gördü. Dayı’nın daha sonra yayımladığı “Beyza” şarkısı da soru işaretlerini artırdı. Eserde geçen bir söz, şarkının Beyza’nın ailesine ithaf edilmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak “Sen Gelsen” klibinde yüzü görülen kızın kim olduğu henüz açıklanmadı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Çağrı Dayı Beyza şarkısını kime yazdı? Sevdiği kadınların kimliğini gizlemeye devam ediyor: Beyza şarkısı merak konusu oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 14:58

Çağrı Dayı’nın “Sen Gelsen” şarkısında bir kızın yüzünü kullanması, sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Kimi kullanıcılar bu tercihi eleştirdi, kimi ise aşk dolu bir jest olarak yorumladı. Ünlü müzisyenin ardından çıkardığı “” isimli şarkı ise merakı daha da artırdı. Şarkı sözlerinde yer alan bir ifade, eserin Beyza’nın ailesine yönelik yazılmış olabileceği yönünde yorumlandı. Tüm bu gelişmelere rağmen, “Sen Gelsen” şarkısında yüzü kullanılan kişinin kimliği gizemini koruyor.

HABERİN ÖZETİ

Çağrı Dayı Beyza şarkısını kime yazdı? Sevdiği kadınların kimliğini gizlemeye devam ediyor: Beyza şarkısı merak konusu oldu

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Çağrı Dayı'nın "Sen Gelsen" şarkısında bir kızın yüzünü kullanması ve "Beyza" şarkısındaki sözler, sosyal medyada tartışmalara ve meraklara neden oldu.
Çağrı Dayı'nın “Sen Gelsen” şarkısında bir kızın yüzünün kullanılması sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
"Sen Gelsen" şarkısında yüzü kullanılan kişinin kimliği gizemini koruyor.
Çağrı Dayı'nın “Beyza” adlı şarkısındaki “Ne de güzel anne derdim size” sözü, eserin Beyza'nın ailesine yönelik olabileceği şeklinde yorumlandı.
Çağrı Dayı, 22 Ocak 1999 doğumlu, Türk müzisyen, söz yazarı ve bestecidir.
Sanatçı, profesyonel müzik çalışmalarına 2021 yılında başlamış olup Türkçe alternatif pop tarzında eserler vermektedir.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

“SEN GELSEN” İLE BAŞLAYAN MERAK

Çağrı Dayı'nın “Sen Gelsen” şarkısında bir kızın yüzünü kullanması farklı tepkilerle karşılandı. Bazı kişiler bu tercihi eleştirirken bazıları romantik buldu. Bu farklı yorumlar, şarkının arkasındaki hikâyeye yönelik merakı artırdı.

Kızın kimliğinin açıklanmamış olması da konuya ilişkin soru işaretlerinin devam etmesine neden oldu.

Çağrı Dayı Beyza şarkısını kime yazdı? Sevdiği kadınların kimliğini gizlemeye devam ediyor: Beyza şarkısı merak konusu oldu

“BEYZA” ŞARKISI BEYZA'NIN AİLESİNE Mİ YAZILDI?

Çağrı Dayı'nın daha sonra yayımladığı “Beyza” adlı şarkıda geçen “Ne de güzel anne derdim size” sözü, eserin hikâyesine ilişkin yeni bir soruyu gündeme getirdi. Anneye yönelik bu hitap, şarkının yalnızca Beyza isimli bir kişiye mi seslendiği, yoksa onun ailesini de kapsayan bir hikâyeye mi dayandığı konusunda merak uyandırdı.

Çağrı Dayı Beyza şarkısını kime yazdı? Sevdiği kadınların kimliğini gizlemeye devam ediyor: Beyza şarkısı merak konusu oldu

Ancak bu söz tek başına şarkının Beyza'nın ailesine ithaf edildiğini kanıtlamıyor. Eserin arkasındaki gerçek hikâyenin anlaşılabilmesi için sanatçının açıklaması veya doğrulanabilir bir kaynak gerekiyor.

Çağrı Dayı Beyza şarkısını kime yazdı? Sevdiği kadınların kimliğini gizlemeye devam ediyor: Beyza şarkısı merak konusu oldu

ÇAĞRI DAYI KİMDİR?

Çağrı Dayı, 22 Ocak 1999 tarihinde 'un ilçesinde doğan Türk müzisyen, söz yazarı ve bestecidir. Profesyonel müzik çalışmalarına 2021 yılında başlayan sanatçı, kendi şarkı sözlerini yazmakta ve bestelerini üretmektedir.

“Can Paresi”, “Sen Gelsen”, “Affet” ve “Daldım Yine Hayallere” gibi eserleri bulunan Çağrı Dayı, Türkçe alternatif pop tarzında çalışmalarını sürdürmektedir.

Çağrı Dayı Beyza şarkısını kime yazdı? Sevdiği kadınların kimliğini gizlemeye devam ediyor: Beyza şarkısı merak konusu oldu

BEYZA'NIN KİM OLDUĞU BİLİNİYOR MU?

“Sen Gelsen” şarkısında yüzü kullanılan kızın kimliği hakkında kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. “Beyza” şarkısının bu kişiyle bağlantısı ve eserdeki anneye yönelik sözün hangi anlamda kullanıldığı da kesinlik kazanmış değil.

Çağrı Dayı Beyza şarkısını kime yazdı? Sevdiği kadınların kimliğini gizlemeye devam ediyor: Beyza şarkısı merak konusu oldu

Bu nedenle Beyza'nın ailesinin şarkının hikâyesinde yer aldığı yönündeki ihtimal şimdilik bir soru olarak öne çıkıyor. Çağrı Dayı'nın konuya ilişkin olası bir açıklaması, hem kızın kimliğine hem de şarkının arka planına yönelik merakı giderebilir.
 

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#beyza
#Trabzon
#Ortahisar
#Çağrı Dayı
#Sen Gelsen
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