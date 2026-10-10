Çağrı Dayı’nın “Sen Gelsen” şarkısında bir kızın yüzünü kullanması, sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Kimi kullanıcılar bu tercihi eleştirdi, kimi ise aşk dolu bir jest olarak yorumladı. Ünlü müzisyenin ardından çıkardığı “Beyza” isimli şarkı ise merakı daha da artırdı. Şarkı sözlerinde yer alan bir ifade, eserin Beyza’nın ailesine yönelik yazılmış olabileceği yönünde yorumlandı. Tüm bu gelişmelere rağmen, “Sen Gelsen” şarkısında yüzü kullanılan kişinin kimliği gizemini koruyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çağrı Dayı Beyza şarkısını kime yazdı? Sevdiği kadınların kimliğini gizlemeye devam ediyor: Beyza şarkısı merak konusu oldu Çağrı Dayı'nın "Sen Gelsen" şarkısında bir kızın yüzünü kullanması ve "Beyza" şarkısındaki sözler, sosyal medyada tartışmalara ve meraklara neden oldu. Çağrı Dayı'nın “Sen Gelsen” şarkısında bir kızın yüzünün kullanılması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. "Sen Gelsen" şarkısında yüzü kullanılan kişinin kimliği gizemini koruyor. Çağrı Dayı'nın “Beyza” adlı şarkısındaki “Ne de güzel anne derdim size” sözü, eserin Beyza'nın ailesine yönelik olabileceği şeklinde yorumlandı. Çağrı Dayı, 22 Ocak 1999 doğumlu, Türk müzisyen, söz yazarı ve bestecidir. Sanatçı, profesyonel müzik çalışmalarına 2021 yılında başlamış olup Türkçe alternatif pop tarzında eserler vermektedir.

“SEN GELSEN” İLE BAŞLAYAN MERAK

Çağrı Dayı'nın “Sen Gelsen” şarkısında bir kızın yüzünü kullanması farklı tepkilerle karşılandı. Bazı kişiler bu tercihi eleştirirken bazıları romantik buldu. Bu farklı yorumlar, şarkının arkasındaki hikâyeye yönelik merakı artırdı.

Kızın kimliğinin açıklanmamış olması da konuya ilişkin soru işaretlerinin devam etmesine neden oldu.

“BEYZA” ŞARKISI BEYZA'NIN AİLESİNE Mİ YAZILDI?

Çağrı Dayı'nın daha sonra yayımladığı “Beyza” adlı şarkıda geçen “Ne de güzel anne derdim size” sözü, eserin hikâyesine ilişkin yeni bir soruyu gündeme getirdi. Anneye yönelik bu hitap, şarkının yalnızca Beyza isimli bir kişiye mi seslendiği, yoksa onun ailesini de kapsayan bir hikâyeye mi dayandığı konusunda merak uyandırdı.

Ancak bu söz tek başına şarkının Beyza'nın ailesine ithaf edildiğini kanıtlamıyor. Eserin arkasındaki gerçek hikâyenin anlaşılabilmesi için sanatçının açıklaması veya doğrulanabilir bir kaynak gerekiyor.

ÇAĞRI DAYI KİMDİR?

Çağrı Dayı, 22 Ocak 1999 tarihinde Trabzon'un Ortahisar ilçesinde doğan Türk müzisyen, söz yazarı ve bestecidir. Profesyonel müzik çalışmalarına 2021 yılında başlayan sanatçı, kendi şarkı sözlerini yazmakta ve bestelerini üretmektedir.

“Can Paresi”, “Sen Gelsen”, “Affet” ve “Daldım Yine Hayallere” gibi eserleri bulunan Çağrı Dayı, Türkçe alternatif pop tarzında çalışmalarını sürdürmektedir.

BEYZA'NIN KİM OLDUĞU BİLİNİYOR MU?

“Sen Gelsen” şarkısında yüzü kullanılan kızın kimliği hakkında kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. “Beyza” şarkısının bu kişiyle bağlantısı ve eserdeki anneye yönelik sözün hangi anlamda kullanıldığı da kesinlik kazanmış değil.

Bu nedenle Beyza'nın ailesinin şarkının hikâyesinde yer aldığı yönündeki ihtimal şimdilik bir soru olarak öne çıkıyor. Çağrı Dayı'nın konuya ilişkin olası bir açıklaması, hem kızın kimliğine hem de şarkının arka planına yönelik merakı giderebilir.

