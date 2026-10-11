BİM’de 16 Ekim cuma günü önümüzdeki hafta raflarda yer alacak ürünler tek tek belli oldu. Nakışlı Gondol Terlik çeşitleri 145 TL’den satılırken farklı terlik çeşitleri ise 85 TL ile 129 TL arasında raflarda olacak. Erkek spor ayakkabı 999 TL, Erkek T Shirt çeşitleri 229 TL’den satılacak. 16 Ekim BİM aktüel kataloğunun yanı sıra 11 Ekim cuma günü ise elektronik ev ürünlerinde yüzlerce üründe indirim kampanyası başlayacak. 65 İnç 4K Google televizyon 36.500 TL olurken şarjlı süpürge 11.390 TL, Mikser 4.990 TL, Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL, Sürgülü Aspiratör 1.1990 TL, Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.290 TL, Buharlı ütü 1.290 TL, Çelik renkli termos 1099 TL’den satılacak. Önümüzdeki hafta cuma günü ise tencere çeşitleri, krep tava, bıçak süzgeç gibi ürünler raflarda olacak. İşte, BİM 16 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026…

Özetle

HABERİN ÖZETİ BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026: Şarjlı süpürge, set üstü ocak, aspiratör, ıslak/kuru elektrikli süpürge ve ütü geliyor BİM, önümüzdeki hafta 16 Ekim Cuma günü raflarda yer alacak aktüel ürünleri ve 11 Ekim Cuma günü başlayacak elektronik ev ürünleri indirim kampanyasını duyurdu. 16 Ekim'de kadın ve erkek terlik çeşitleri, spor ayakkabı, tişört, eşofman altı, ev giyim takımları, çorap çeşitleri, spor çantası, atkı, gömlek, şemsiye, atlet, boxer, slip, tencere çeşitleri, tava, cam ürünler ve saklama kapları yer alacak. 11 Ekim'de ise 65 inç 4K Google televizyon, şarjlı süpürge, mikser, cam set üstü ocak, aspiratör, halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı ütü, çelik renkli termos gibi elektronik ev ürünlerinde indirim kampanyası başlayacak. 16 Ekim Cuma günü raflarda olacak ürünler arasında nakışlı gondol terlikler 145 TL, farklı terlik çeşitleri 85 TL ile 129 TL, erkek spor ayakkabı 999 TL ve erkek tişört çeşitleri 229 TL'den satılacak. 11 Ekim'deki indirim kampanyasında 65 İnç 4K Google televizyon 36.500 TL, şarjlı süpürge 11.390 TL, mikser 4.990 TL, beyaz cam set üstü ocak 3.290 TL, sürgülü aspiratör 1.990 TL, halı ve koltuk yıkama makinesi 3.290 TL, buharlı ütü 1.290 TL ve çelik renkli termos 1099 TL'den satılacak.

BİM 16 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Fiyonklu Gondol Terlik Kadın: 145 TL

Nakışlı Gondol Terlik Kadın: 145 TL

Kalp Nakışlı Gondol Terlik Kadın: 145 TL

Örgü Desenli Terlik Kadın: 85 TL

Renkli Tüylü Terlik Kadın: 85 TL

Leopar Desenli Terlik: 85 TL

Kazayağı Desenli Terlik Kadın: 85 TL

Ekose Desenli Terlik Kadın: 85 TL

Baklava Desenli Terlik Kadın: 85 TL

Ağzı Tüylü Terlik Kadın: 95 TL

Çiçek Desenli Terlik Kadın: 95 TL

Kalp Desenli Terlik Kadın: 95 TL

Tüylü Gondol Terlik: 119 TL

Leopar Desenli Gondol Terlik: 119 TL

Ekose Desenli Terlik Erkek: 95 TL

Keçe Terlik Kadın: 95 TL

Keçe Terlik Erkek: 95 TL

Fiyonk Nakışlı Terlik Kadın: 99 TL

Kare Desenli Gondol Terlik Erkek: 129 TL

Ekose Desenli Gondol Terlik Erkek: 129 TL

Ayıcık Desenli Terlik Kadın: 109 TL

Meyve Desenli Terlik Kadın: 109 TL

Çiçek Aksesuarlı Terlik Kadın: 109 TL

Rengarenk Terlik Kadın: 109 TL

Yumak (Farklı renklerde): 89 TL

Patik Çorap Erkek: 79 TL

Spor Ayakkabı Erkek: 999 TL

Spor Ayakkabı Kadın: 999 TL

Eşofman Altı Erkek: 399 TL

Tişört Erkek: 229 TL

Ev Giyim Takımı Kadın: 999 TL

Bralet Kadın: 209 TL

Tayt Kadın: 299 TL

Yoga Çorabı Kadın: 65 TL

Çorap Erkek: 129 TL

Spor Çantası: 439 TL

Desenli Soket Çorap Kadın: 59 TL

Termal Tayt Kadın: 249 TL

Patlı Pijama Takımı Erkek: 429 TL

Polarılı Kapitöne Atkı: 299 TL

Oduncu Gömlek Erkek: 319 TL

Şemsiye: 219 TL

Atlet Erkek: 279 TL

Atlet Kadın: 250 TL

Boxer Erkek: 249 TL

Slip Kadın: 179 TL

Tek Fiyat Çelik Ürünler (Tencere): 399 TL

Tava -28 cm: 329 TL

Gravürlü Cam Kapaklı Kavanoz -340 ml: 49 TL

Cam Saklama Kabı Seti -340 ml: 149 TL

Gravürlü Cam Kupa Seti -200 ml: 149 TL

Valeria Su Bardağı -400 ml: 119 TL

Valeria Meşrubat Bardağı -460 ml: 129 TL

Servis Tabağı: 159 TL

Kapaklı Dikdörtgen Tencere -1950 cc: 319 TL

Renkli Cam Çay Tabağı -12 cm: 249 TL

Renkli Cam Pasta Tabağı -21 cm: 349 TL

Ayaklı Cam Sunum Tabağı -27,5 cm: 329 TL

Bambu Tablalı Kalıp Şekilli Sunumluk: 349 TL

Krep Tava -26 cm: 289 TL

Kek Kalıbı: 169 TL

Bıçak Çeşitleri (Santoku, Şef, Ekmek, Soyma): 159 TL

Süzgeç -17 cm: 99 TL

Kare Badya -9,5 L: 65 TL

Saklama Kabı Seti: 199 TL

Kapaklı Düzenleyici -5000 ml: 59 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu -15 L: 149 TL

Sabunluklu 2 Katlı Şampuanlık: 169 TL

Şeffaf Askı Seti: 75 TL

Tekerlekli Organizer 4 Katlı: 299 TL

Bot Saklama Kutusu: 109 TL

Ayakkabı Kutusu Kadın: 73 TL

BİM 11 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Şarjlı Süpürge: 11.390 TL

Kablosuz Dikey Süpürge: 11.390 TL

Stand Mikser İnci Beyazı: 4.990 TL

Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 3.290 TL

Sürgülü Aspiratör: 1.990 TL

Karayel Islak & Kuru Elektrikli Süpürge: 2.990 TL

Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi: 5.900 TL

Buharlı Ütü: 1.290 TL

Diş Fırçası Çeşitleri: 490 TL

Üflemeli Saç Düzleştirici: 2.500 TL

Saç Düzleştirici: 375 TL

Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada: 699 TL

Döner Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası: 299 TL

Şarjlı Diş Fırçası: 299 TL

Yüz Masaj Cihazı Guasha: 499 TL

Led Işıklı Ayna: 129 TL

65 İnç 4K QLED HDR Google TV: 36.500 TL

55 İnç Frameless 4K UHD Tizen OS Smart QLED TV: 21.500 TL

Bebek Arabası Bardak + Telefon Tutucu: 399 TL

Araç İçi Baskılı Tablet Tutuculu Seyahat Tepsisi: 399 TL

Araç İçi Baskılı Bez Güneşlik: 199 TL

Bebek Arabası Kanca + 2'li Tutucu: 175 TL

Yağlayıcı Ve Pas Sökücü 150 ml: 149 TL

2 K Hızlı Yapıştırıcı 200 ml: 139 TL

Kauçuklu Tokmak 250 g: 179 TL

Bits Tornavida Seti 28in1: 290 TL

Maket Bıçağı Eco Yedekli (10): 59 TL

Kemer Dilici 6 Uçlu: 249 TL

Çok İşlevli Testere Seti: 199 TL

Mini Kıl Testere 150 mm: 49 TL

Düz Kontrol Kalemi: 49 TL

Kontrol Kalemi İzolasyon Bandı Seti: 79 TL

6'lı Tornavida Seti: 199 TL

Çelik Renkli Termos -750 ml: 1.099 TL

Eğitici Plak Çalar: 859 TL

Bas Bırak Sevimli Bebek Arabası: 169 TL

Oyuncak Kumandalı Bebek Arabası: 849 TL

Sevimli Banyo Oyuncağı Ördek: 109 TL

Oyuncak Kurmalı Yengeç: 369 TL

Oyuncak Pelüş Tavşanım (-45 cm): 499 TL

Oyuncak Müzikal Telefon: 319 TL

Ahşap Tak Çak: 199 TL

Akıllı Şekiller: 259 TL

Oyuncak Kule Çeşitleri: 159 TL

Yürüyüş Arkadaşım: 159 TL

Pelüş Bez Bebek (-40 cm): 319 TL