Erzincan ve Marmara'da merkez üssü Yalova olan depremin ardından bir sarsıntı da Ege Denizi'nde meydana geldi.

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HABERİN ÖZETİ Ege Denizi'nde peş peşe deprem! AFAD verileri açıkladı Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. Saat 00.47'de Muğla'nın Datça ilçesine 148.48 kilometre mesafede, 7.35 kilometre derinlikte 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Aynı bölgede saat 01.33'te 8.3 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Bölgede saat 00.50'de 2.8, saat 01.03'te 3.2 ve saat 01.21'de 2.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar hissedildi.

MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege'de Girit Adası açıklarında saat 00.47'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesine 148.48 kilometre mesafedeki depremin 7.35 kilometre derinlikte oluştuğunu bildirdi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2109042773810692221

Aynı bölgede saat 01.33'te bir sarsıntı daha oldu. AFAD son depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 8.3 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2109051581639340410

PEŞ PEŞE ARTÇI SARSINTI

Ayrıca saat 00.50'de 2.8 büyüklüğünde, saat 01.03'te 3.2 büyüklüğünde, saat 01.21'de ise yine 2.8 büyüklüğünde artçı hissedildi.