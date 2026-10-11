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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 01:50
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 01:59

Ege Denizi'nde peş peşe deprem! AFAD verileri açıkladı

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde gece yarısı art arda deprem oldu. AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Ege Denizi'nde peş peşe deprem! AFAD verileri açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 01:50
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 01:59

Erzincan ve Marmara'da merkez üssü Yalova olan depremin ardından bir sarsıntı da Ege Denizi'nde meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ

Ege Denizi'nde peş peşe deprem! AFAD verileri açıkladı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında peş peşe depremler meydana geldi.
Saat 00.47'de Muğla'nın Datça ilçesine 148.48 kilometre mesafede, 7.35 kilometre derinlikte 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Aynı bölgede saat 01.33'te 8.3 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.
Bölgede saat 00.50'de 2.8, saat 01.03'te 3.2 ve saat 01.21'de 2.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar hissedildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege'de Girit Adası açıklarında saat 00.47'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Ege Denizi'nde peş peşe deprem! AFAD verileri açıkladı

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesine 148.48 kilometre mesafedeki depremin 7.35 kilometre derinlikte oluştuğunu bildirdi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2109042773810692221

Aynı bölgede saat 01.33'te bir sarsıntı daha oldu. AFAD son depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 8.3 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2109051581639340410

PEŞ PEŞE ARTÇI SARSINTI

Ayrıca saat 00.50'de 2.8 büyüklüğünde, saat 01.03'te 3.2 büyüklüğünde, saat 01.21'de ise yine 2.8 büyüklüğünde artçı hissedildi.

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