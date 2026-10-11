Ege Denizi'nde peş peşe deprem! AFAD verileri açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Erzincan ve Marmara'da merkez üssü Yalova olan depremin ardından bir sarsıntı da Ege Denizi'nde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege'de Girit Adası açıklarında saat 00.47'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesine 148.48 kilometre mesafedeki depremin 7.35 kilometre derinlikte oluştuğunu bildirdi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2109042773810692221
Aynı bölgede saat 01.33'te bir sarsıntı daha oldu. AFAD son depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 8.3 kilometre olarak kaydedildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2109051581639340410
Ayrıca saat 00.50'de 2.8 büyüklüğünde, saat 01.03'te 3.2 büyüklüğünde, saat 01.21'de ise yine 2.8 büyüklüğünde artçı hissedildi.