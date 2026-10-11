11 Ekim 2026 altın fiyatları | Altında yukarı yönlü hareketlilik

Altın fiyatları 11 Ekim 2026 Pazar günü alım satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasayı yakından ilgilendiren altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.

Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 11 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...