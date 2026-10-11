11 Ekim 2026 altın fiyatları | Altında yukarı yönlü hareketlilik

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İstanbul
Altın fiyatları 11 Ekim 2026 Pazar günü alım satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasayı yakından ilgilendiren altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.
Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 11 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.191,58 dolar
Satış: 4.196,91 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.046,80 TL
Satış: 6.286,90 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 42.521,30 TL
Satış: 43.323,95 TL
TAM ALTIN
Alış: 43.206 TL
Satış: 43.719 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.194,21 TL
Satış: 21.728,42 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.630,32 TL
Satış: 10.864,21 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.643,95 TL
Satış: 6.644,78 TL