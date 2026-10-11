Yaşlı adamı motorlu testereyle korkuttu! Kadından kaçarken yere düştü

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Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 76 yaşındaki adam yolda yürürken, yol kenarında odun kesen iki kişiden biri tarafından motorlu testere ile korkutuldu. Çalışan motorlu testere ile üstüne doğru gelen kadını görünce koşmaya başlayan yaşlı adam, panikleyerek yere düştü.
Olay sonrası yaşlı adamın yere düştüğünü görmelerine rağmen iki kişinin yardım etmediği görülürken, yaşlı adamın ailesi jandarmaya giderek şikayetçi oldu. O anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.