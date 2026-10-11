Yaşlı adamı motorlu testereyle korkuttu! Kadından kaçarken yere düştü

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 76 yaşındaki adam yolda yürürken, yol kenarında odun kesen iki kişiden biri tarafından motorlu testere ile korkutuldu. Çalışan motorlu testere ile üstüne doğru gelen kadını görünce koşmaya başlayan yaşlı adam, panikleyerek yere düştü.

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HABERİN ÖZETİ Yaşlı adamı motorlu testereyle korkuttu! Kadından kaçarken yere düştü Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 76 yaşındaki bir adam, yol kenarında odun kesen iki kişiden biri tarafından motorlu testere ile korkutulduktan sonra yere düştü. Olay, Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki yaşlı adam, yol kenarında odun kesen iki kişiden biri tarafından motorlu testere ile korkutuldu. Yaşlı adam, çalışan motorlu testere ile üstüne doğru gelen kadını görünce panikleyerek yere düştü. Olay sonrası iki kişi yaşlı adama yardım etmedi. Yaşlı adamın ailesi jandarmaya giderek şikayetçi oldu. O anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay sonrası yaşlı adamın yere düştüğünü görmelerine rağmen iki kişinin yardım etmediği görülürken, yaşlı adamın ailesi jandarmaya giderek şikayetçi oldu. O anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.