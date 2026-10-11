Konya’da emekli K.D. sosyal medyada dolaşırken, faizsiz 50 bin TL kredi ilanını gördü. İlanın cazip gelmesi üzerine başvuru yapan talihsiz vatandaş dolandırıcıların tuzağına düşerek elindeki parasından oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Faizsiz kredi hayali kabusa dönüştü: 50 bin TL isteyen emekli tüm birikimini kaptırdı Konya'da emekli K.D., sosyal medyadaki 50 bin TL faizsiz kredi ilanına inanıp bilgilerini verince dolandırıcılar tarafından banka hesapları boşaltılarak 1 milyon 300 bin TL dolandırıldı. K.D., sosyal medyada gördüğü 50 bin TL'lik faizsiz kredi ilanına bilgilerini ve telefon numarasını girerek başvurdu. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle gelen mesajları onaylayan ve görüntülü aranan K.D.'nin hesaplarından birden çok kredi çekildi, dolarları bozduruldu ve başka hesaplara para transferleri yapıldı. Kredi çekmek isterken toplamda 1 milyon 300 bin TL zarara uğrayan emekli vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında paraların Mersin'deki bir bankamatikten kimliği belirsiz bir kadın tarafından çekildiği belirlendi. Kadının kimliğinin belirlenmesi ve diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturma devam ediyor.

HESABINDAN DEFALARCA KEZ İŞLEM YAPTILAR

50 bin TL faizsiz kredi ilanına inanan kredi için bilgilerini girip başvuru yaptı. Kısa süre sonra K. D.’yi arayan dolandırıcılar, banka hesaplarından işlem yapmasını istedi. Bu sırada K.D.’nin bilgilerini ele geçirerek defalarca kez işlem yapan dolandırıcılar K.D.’nin banka hesaplarını boşalttı. Kredi çekmek isterken 1 milyon 300 bin TL’sinden olan K.D., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

PARALARI MERSİN’DE BİR KADIN ÇEKTİ

Yürütülen soruşturma kapsamında paraların Mersin’de bulunan bir bankamatikten kimliği belirsiz bir kadın tarafından çekildiği tespit edildi. Kadının kimliğinin tespit edilmesi ve diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

“ZARARIM 1 MİLYON 300 BİN TL'DİR”

Savcılığa suç duyurusunda bulunan K.D., "Sosyal medyada faizsiz 50 bin TL kredi verildiğini görünce başvurdum. Bilgilerimi ve telefon numaramı sayfaya yazdım. Sonra beni bir numara aradı ve faizsiz kredi için başvuru yapmışsınız denildi. Telefona gelen mesajı onaylar mısınız dediler bende onayladım. Daha sonra beni görüntülü aradılar. Kartlarımdan işlem yapmamı istediler. Daha sonra beni tekrar görüntülü arayarak hesaplarımdaki paraları gördüklerini söylediler. Ancak ben kartlarımı kontrol ettiğimde birden çok kredi çekildiğini ve para transferi yapıldığını gördüm. Hesabımdaki doları dahi bozdurup, başka bir kişinin hesabına göndermişler. Daha sonra karşıdaki kişi beni başka bankadaki hesabına geçiş yaptırdı. Bu hesaptan da başka birinin adına para çıkışı oldu. Olayla ilgili zararım 1 milyon 300 bin TL'dir" dedi.

Savcılık soruşturma çerçevesinde paraların Mersin'deki bir bankamatikten bir kadın tarafından çekildiğini tespit etti. Kadının kimliğinin tespit edilmesi ve diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.