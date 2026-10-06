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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 20:07

İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekelerine operasyon: 95 gözaltı

İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 95 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin faaliyetlerini Beyoğlu ve Şişli’deki 2 çağrı merkezinden yönettiği belirlendi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekelerine operasyon: 95 gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 20:07

ekipleri, koordinesinde uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan suç şebekelerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekelerine operasyon: 95 gözaltı

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2 FARKLI ÇAĞRI MERKEZİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şebeke üyelerinin dolandırıcılık faaliyetlerini organize etmek amacıyla ve ilçelerinde iki ayrı çağrı merkezi kurduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Suç faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve delillerin eksiksiz toplanması amacıyla düğmeye basan siber polisi, tespit edilen her iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 95 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

 

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#Şişli
#Beyoğlu
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Gündem
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