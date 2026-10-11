Borsada manipülasyona karşı yeni kanun geliyor: Erken uyarı sistemi kurulacak

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İstanbul
Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yolda. Borsa manipülasyonlarını engellemek amacıyla yapılacak düzenlemelerle yatırımcılar yolsuzluklara karşı korunacak.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, uzun süredir hazırlıkları süren Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği taslağı konusunda ilgili tüm kurumlara görüşlerini hızla bildirmeleri talimatı verildi. Daha sıkı denetim ve caydırıcı cezaların gündeme gelmesi beklenen yeni taslağın, Devlet Denetleme Kurulunun yapacağı çalışmalardan sonra Meclis’e sunulması hedefleniyor.
Taslakta piyasa bozucu eylemler, içeriden bilgi sızdırılması, ticaret ve piyasa dolandırıcılığına yönelik ağır yaptırımlar getirilerek, caydırıcılığın artırılması amaçlanıyor.
Bir fonun tasfiye edilmesi hâlinde yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik yeni bazı hükümlere de yer verilecek.
Eylül ayında duyurulan yeni Orta Vadeli Program'da da sermaye piyasalarında yatırımcı ve yatırım kuruluşlarından kaynaklı risklerin bütüncül izlenmesi, sistemik risklerin tespiti ve erken uyarı amacıyla Yatırımcı Risk Merkezi kurulacağı ve Yatırımcı Risk Takip Sistemi oluşturulacağı belirtiliyor.
Ayrıca yatırım hizmet ve faaliyetleri, yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları, aracı kurumların sermaye ve sermaye yeterliliği yükümlülükleri ile sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ile ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin mevzuatın bütüncül bir şekilde gözden geçirileceği ifade ediliyor. OVP’de 2027 yılının ikinci çeyreğinde erken uyarı sisteminin kurulması hedefine yer veriliyor.