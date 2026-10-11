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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 04:59
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 05:20

Borsada manipülasyona karşı yeni kanun geliyor: Erken uyarı sistemi kurulacak

Türkiye'nin gündemine oturan fon yolsuzluğu sonrası borsada manipülasyonların önüne geçmek ve yatırımcıları korumak için Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Dolandırıcılara ağır yaptırımlar ve caydırıcı cezaların getirileceği yeni düzenlemeyle birlikte, erken uyarı amacıyla 2027 yılında Yatırımcı Risk Takip Sistemi kurulacak.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Borsada manipülasyona karşı yeni kanun geliyor: Erken uyarı sistemi kurulacak
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 04:59
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 05:20

’nda değişiklik yolda. Borsa manipülasyonlarını engellemek amacıyla yapılacak düzenlemelerle yatırımcılar yolsuzluklara karşı korunacak.

HABERİN ÖZETİ

Borsada manipülasyona karşı yeni kanun geliyor: Erken uyarı sistemi kurulacak

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Borsa manipülasyonlarını önlemek ve yatırımcıları korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklikler yapılacak ve yeni idari düzenlemeler getirilecek.
Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği taslağına ilişkin ilgili kurumlardan görüş bildirmeleri istendi.
Yeni taslakta daha sıkı denetim ve caydırıcı cezalar öngörülüyor.
Piyasa bozucu eylemler, içeriden bilgi sızdırılması ve dolandırıcılığa karşı ağır yaptırımlar getirilmesi hedefleniyor.
Bir fonun tasfiye edilmesi durumunda yatırımcı haklarının korunmasına yönelik yeni hükümler yer alacak.
Sermaye piyasalarında yatırımcı ve yatırım kuruluşlarından kaynaklı risklerin izlenmesi, sistemik risklerin tespiti ve erken uyarı amacıyla Yatırımcı Risk Merkezi kurulacak ve Yatırımcı Risk Takip Sistemi oluşturulacak.
Yatırım hizmetleri, yatırım kuruluşları, aracı kurumların sermaye yükümlülükleri ve kredili alım, açığa satış gibi işlemlere ilişkin mevzuat bütüncül olarak gözden geçirilecek.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

SIKI DENETİM VE CAYDIRICI CEZALAR YOLDA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, uzun süredir hazırlıkları süren Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği taslağı konusunda ilgili tüm kurumlara görüşlerini hızla bildirmeleri talimatı verildi. Daha sıkı denetim ve caydırıcı cezaların gündeme gelmesi beklenen yeni taslağın, Devlet Denetleme Kurulunun yapacağı çalışmalardan sonra ’e sunulması hedefleniyor.

Taslakta piyasa bozucu eylemler, içeriden bilgi sızdırılması, ticaret ve piyasa dolandırıcılığına yönelik ağır yaptırımlar getirilerek, caydırıcılığın artırılması amaçlanıyor.

Bir fonun tasfiye edilmesi hâlinde yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik yeni bazı hükümlere de yer verilecek.

Borsada manipülasyona karşı yeni kanun geliyor: Erken uyarı sistemi kurulacak

RİSK TAKİP SİSTEMİ OLUŞTURULACAK

Eylül ayında duyurulan yeni 'da da sermaye piyasalarında yatırımcı ve yatırım kuruluşlarından kaynaklı risklerin bütüncül izlenmesi, sistemik risklerin tespiti ve erken uyarı amacıyla Yatırımcı Risk Merkezi kurulacağı ve Yatırımcı Risk Takip Sistemi oluşturulacağı belirtiliyor.

MEVZUAT GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Ayrıca yatırım hizmet ve faaliyetleri, yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları, aracı kurumların sermaye ve sermaye yeterliliği yükümlülükleri ile sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ile ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin mevzuatın bütüncül bir şekilde gözden geçirileceği ifade ediliyor. OVP’de 2027 yılının ikinci çeyreğinde erken uyarı sisteminin kurulması hedefine yer veriliyor.

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ETİKETLER
#meclis
#Orta vadeli program
#sermaye piyasası kanunu
#Devlet Denetleme Kurulu
#Yatırımcı Risk Merkezi
#Ekonomi
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