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Gündem
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 13:10

SPK'dan fonlarla ilgili '130 kez uyarı' iddiasına ilişkin açıklama!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’un şüpheli fonlara yönelik uyarılarda bulunduğu ancak bu bildirimlerin işleme alınmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Kurul, 2026 yılı içerisinde 174 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ilan etti.

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Editor
 Serhat Yıldız
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SPK'dan fonlarla ilgili '130 kez uyarı' iddiasına ilişkin açıklama!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 13:10

(SPK), Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdülkadir Selvi’nin köşe yazısında gündeme getirilen iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama yayımladı. tarafından soruşturma birimlerine sunulan raporda, 2025 yılından bu yana şüpheli fonlarla ilgili yapılan 130 uyarının SPK tarafından göz ardı edildiği yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

SPK'dan fonlarla ilgili '130 kez uyarı' iddiasına ilişkin açıklama!

"E-POSTAYLA GELEN NOTLAR DAHİ DİKKATE ALINIYOR"

Kurum tarafından yapılan bilgilendirmede, Borsa İstanbul’dan iletilen tüm bildirimlerin detaylı bir incelemeden geçirildiği ve gerekli denetim süreçlerinin zaman kaybetmeksizin başlatıldığı ifade edildi. Gözetim faaliyetleri kapsamında elektronik posta yoluyla paylaşılan bilgi notlarının bile titizlikle değerlendirildiği kaydedilerek, mevzuata aykırı hareket eden taraflara gereken idari yaptırımların uygulandığı vurgulandı. Haberde adı geçen fonlara dair iletildiği iddia edilen bilgi notu sayısının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada, yürütülen denetimlerin bilançosuna da yer verildi.

SPK'dan fonlarla ilgili '130 kez uyarı' iddiasına ilişkin açıklama!

SON İKİ YILDA AĞIR İDARİ VE HUKUKİ YAPTIRIMLAR

SPK'nin paylaştığı verilere göre; piyasa bozuculara ve usulsüz işlemlere karşı uygulanan yaptırımlar şu şekilde gerçekleşti:

Realize edilen denetimler sonucunda gerçek ve tüzel kişilere 2025 yılında toplam 2 milyar 741 milyon lira, 2026 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 948 milyon lira idari para cezası kesildi. Yasal süreçler kapsamında 2025 yılında 152 kişi hakkında, 2026 yılı başından bu yana ise 174 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. 2026 yılında gerçekleştirilen suç duyurularının 96’sının doğrudan fon işlemleri kaynaklı usulsüzlükler nedeniyle yapıldığı bilgisi verildi.

Kurul, piyasada adil ve şeffaf işleyişin korunması adına denetim ve gözetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek açıklamasını kamuoyuna saygıyla duyurdu.

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ETİKETLER
#sermaye piyasası kurulu
#Borsa İstanbul
#Cumhuriyet Başsavcılıkları
#Abdulkadir Selvi
#Hürriyet Gazetesi
#Gündem
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