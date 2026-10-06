Akaryakıta katmadıkları kalmadı! Tonlarca ürün ele geçirildi

İzmir Aliağa Başsavcılığınca yürütülen kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önleme amacıyla yürütülen operasyon kapsamında bir atık merkezine baskın düzenlendi.

TONLARCA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Tesiste kapsamlı kontroller gerçekleştiren ekipler, yapılan incelemelerde, kaçak yollarla piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen toplam 10,1 ton akaryakıt ürünü ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, tesis ve çevresinde gerçekleştirilen kontrollerin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ekiplerin kaçak akaryakıt ürünlerinin üretimi ve ticaretine yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.