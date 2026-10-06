Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:34

Akaryakıta katmadıkları kalmadı! Tonlarca ürün ele geçirildi

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir katı atık tesisine operasyon düzenleyen ekipler, 10,1 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyon kapsamında bir şüpheli kıskıvrak yakalanırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Akaryakıta katmadıkları kalmadı! Tonlarca ürün ele geçirildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:34

Aliağa Başsavcılığınca yürütülen kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı ürünlerinin üretim ve ticaretini önleme amacıyla yürütülen operasyon kapsamında bir atık merkezine baskın düzenlendi.  

Akaryakıta katmadıkları kalmadı! Tonlarca ürün ele geçirildi

TONLARCA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ 

Tesiste kapsamlı kontroller gerçekleştiren ekipler, yapılan incelemelerde, kaçak yollarla piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen toplam 10,1 ton akaryakıt ürünü ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, tesis ve çevresinde gerçekleştirilen kontrollerin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akaryakıta katmadıkları kalmadı! Tonlarca ürün ele geçirildi

1 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 hakkında adli işlem yapıldı. Ekiplerin kaçak akaryakıt ürünlerinin üretimi ve ticaretine yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıta indirim geldi: İşte pompaya yansıyan yeni rakamlar
Akaryakıt krizine Avrupa freni! Trump müjdeyi duyurdu: Dizel stokları açılıyor
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#izmir
#akaryakıt
#şüpheli
#Aliağa Başsavcılığı
#Kaçak Atık Yağ
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.