İnternette sahte yatırım ilanıyla dolandırıldığı öne sürülen R.B. ve eşi, yaklaşık 3,5 milyon liralık mağduriyet yaşadı. Eylül 2024'te internette gördüğü ilana inanarak 8 bin 500 lira yatıran R.B., telefon ve görüntülü görüşmelerle yönlendirildiğini, kendisi ve eşinin banka hesaplarından yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İnternette gördü, yatırım vaadiyle tuzağa düştü! Milyonlarca TL buhar oldu İnternette sahte yatırım ilanıyla dolandırıldığı öne sürülen R.B. ve eşi, yaklaşık 3,5 milyon liralık mağduriyet yaşadı. R.B. ve eşi, internette gördüğü bir yatırım ilanı sonrası yönlendirildikleri kişiler tarafından telefon ve görüntülü görüşmelerle dolandırıldı. Şüpheliler, R.B.'ye bir uygulama indirterek ve onay kodlarını alarak mobil bankacılık üzerinden para transferleri gerçekleştirdi. Çiftin banka hesaplarından toplamda yaklaşık 3,5 milyon lira farklı hesaplara ve bir kripto para şirketine aktarıldı. R.B.'nin bilgisi dışında adına bir kripto para hesabı açıldı ve paraların bir kısmı bu hesap üzerinden transfer edildi. R.B., yıllarca çalışıp biriktirdiği paraların birkaç gün içerisinde elinden alınmasının çok ağır bir durum olduğunu belirtti.

DOLANDIRICILIK İHTİMALİ AKLINA BİLE GELMEDİ

R.B., olayın 2024 yılının eylül ayında internette gördüğü bir yatırım ilanıyla başladığını söyledi. Büyük bir firma adına hazırlanan ilanın gerçek olduğuna inandığını belirten R.B., kurumun güvenilir bir kuruluş olduğunu düşündüğü için dolandırıcılık ihtimalini aklına getirmediğini ifade etti.

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMELER YAPTILAR

R.B., 24 Eylül 2024'te ilanda yer alan telefon numarasını aradığını, ardından İngiltere ve Almanya'ya ait farklı numaralardan kendisine ulaşıldığını anlattı. WhatsApp üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler yaptığını belirten R.B., karşısındaki kişilerin yatırım uzmanı olduklarını söylediklerini ve profesyonel tavırları nedeniyle kendilerine güvendiğini kaydetti.

İddiaya göre şüpheliler, R.B.'ye bir uygulama indirterek başlangıçta 8 bin 500 lira yatırmasını istedi. Parayı yatırması halinde firmaya üye olacağı ve yatırım yapmaya başlayacağı söylendi. Kendisine bir şahsa ait IBAN gönderildiğini belirten R.B., bu kişinin şirkette çalıştığını düşünerek parayı gönderdiğini aktardı.

DOLANRICILARIN HER DEDİĞİNİ YAPTILAR

Sonraki günlerde farklı telefon numaralarından arandığını ve kendisine adım adım talimat verildiğini anlatan R.B., yatırım işlemleri için mobil bankacılık hesaplarına girmesinin istendiğini, ilerleyen süreçte eşinin hesaplarının da kullanılmaya başlandığını söyledi. Telefonlarına gelen onay kodlarının normal bir prosedür olduğu belirtilerek kendilerinden istendiğini ifade eden R.B., yatırım yaptıklarını düşünerek talimatları yerine getirdiklerini dile getirdi.

ADINA KRİPTO HESABI BİLE AÇTILAR

Çiftin iddiasına göre, bu süreçte yalnızca R.B.'nin değil, eşinin telefonundan da bankacılık işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca R.B.'nin bilgisi dışında adına bir kripto para hesabı açıldı ve paraların bir bölümü bu hesap üzerinden başka adreslere aktarıldı.

Görüşmelerin ardından banka hesaplarını kontrol eden çift, farklı hesaplara para transferleri yapıldığını fark etti. R.B., Garanti Bankası hesabından 299 bin liranın bir kripto para şirketine, 221 bin 999 liranın ise M.C. isimli kişinin hesabına gönderildiğini belirtti.

YILLARIN BİRİKİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GİTTİ

R.B.'nin aktardığına göre, eşinin hesabındaki yaklaşık 101 bin dolarlık birikimden de para transferleri gerçekleştirildi. Eşinin hesabından F.E. isimli kişinin hesabına toplam 1 milyon 836 bin 519 lira, M.C. isimli kişinin hesabına ise 495 bin lira aktarıldı. Ayrıca R.B.'nin kredili mevduat hesabından 34 bin liranın üzerinde para kullanıldı.

Yaklaşık 3,5 milyon liralık mağduriyet yaşadıklarını belirten R.B., "İnsanın yıllarca çalışıp biriktirdiği paraların birkaç gün içerisinde elinden alınması gerçekten çok ağır bir durum" dedi.