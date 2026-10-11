Tren yolcularında yeni dönem başladı! 90 güne düşürüldü: Cezası 9 bin 473 TL

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İstanbul
Demiryolu seyahatlerinde milyonlarca yolcuyu ilgilendiren kritik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, açık biletlerdeki geçerlilik süresini yarı yarıya kısaltırken, trenlerde skuter dönemini başlattı. Kurallara uymayan işletmecilere ise ihlal başına binlerce lira ceza kesilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, tren seyahatlerinde sefer iptali, gecikme veya yolcu talebiyle açığa alınan biletlerin geçerlilik süresinde bir kısıtlamaya gidildi.
Daha önce 180 gün (6 ay) olarak uygulanan asgari açık bilet geçerlilik süresi 90 güne (3 ay) düşürüldü. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için açığa aldıkları biletleri 3 ay içerisinde kullanmaları gerekecek. İşletmeci firmalar dilerse bu süreyi 90 günden daha uzun tutabilecek.
Yönetmeliğin tanımlar maddesinde yapılan güncellemeyle trenlerde taşınabilecek eşya ve araç sınırları genişletildi.
Yönetmelik sadece yolcu yükümlülüklerini değil, tren işletmecilerinin sorumluluklarını da yeniden düzenledi. Yapılacak denetimlerde yolcu haklarını ihlal ettiği veya yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen demiryolu işletmecilerine, her bir kusur için ayrı ayrı 9 bin 473 TL idari para cezası uygulanacak. Cezai işlemleri Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü yürütecek.