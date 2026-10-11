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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 11:16

Tren yolcularında yeni dönem başladı! 90 güne düşürüldü: Cezası 9 bin 473 TL

Demiryolu yolcularını ilgilendiren kritik yönetmelik değişikliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sefer iptali veya gecikme durumlarında tanımlanan açık biletlerin kullanım süresi 180 günden 90 güne düşürülürken, skuter ve e-skuterlar da resmen araç tanımına eklendi. Kurallara uymayan tren işletmecilerine ise her bir ihlal için 9 bin 473 TL ceza kesilecek. İşte tren seyahatlerindeki yeni dönemin tüm detayları...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Tren yolcularında yeni dönem başladı! 90 güne düşürüldü: Cezası 9 bin 473 TL
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 11:16

Demiryolu seyahatlerinde milyonlarca yolcuyu ilgilendiren kritik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. , açık biletlerdeki geçerlilik süresini yarı yarıya kısaltırken, trenlerde skuter dönemini başlattı. Kurallara uymayan işletmecilere ise ihlal başına binlerce lira ceza kesilecek. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, tren seyahatlerinde sefer iptali, gecikme veya yolcu talebiyle açığa alınan biletlerin geçerlilik süresinde bir kısıtlamaya gidildi.

Daha önce 180 gün (6 ay) olarak uygulanan asgari açık bilet geçerlilik süresi 90 güne (3 ay) düşürüldü. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için açığa aldıkları biletleri 3 ay içerisinde kullanmaları gerekecek. İşletmeci firmalar dilerse bu süreyi 90 günden daha uzun tutabilecek.

Tren yolcularında yeni dönem başladı! 90 güne düşürüldü: Cezası 9 bin 473 TL

SKUTER VE E-SKUTERLAR RESMEN KAPSAMA ALINDI

Yönetmeliğin tanımlar maddesinde yapılan güncellemeyle trenlerde taşınabilecek eşya ve araç sınırları genişletildi.

  • Daha önce yalnızca bebek arabası, bisiklet ve motorlu bisikletleri kapsayan "araç" tanımına skuter ve elektrikli skuterlar da eklendi.
  • Böylece yolcuların e-skuter ile tren yolculuğu yapmasının önündeki hukuki boşluk giderilmiş oldu.
Tren yolcularında yeni dönem başladı! 90 güne düşürüldü: Cezası 9 bin 473 TL

KURAL İHLALİ YAPAN İŞLETMECİYE 9 BİN 473 TL CEZA

Yönetmelik sadece yolcu yükümlülüklerini değil, tren işletmecilerinin sorumluluklarını da yeniden düzenledi. Yapılacak denetimlerde yolcu haklarını ihlal ettiği veya yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen demiryolu işletmecilerine, her bir kusur için ayrı ayrı 9 bin 473 TL idari para cezası uygulanacak. Cezai işlemleri Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü yürütecek.

 

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ETİKETLER
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#Resmî Gazete
#Elektrikli Skuter
#Skuter
#Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
#Ekonomi
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