Okan Bayülgen’in kızı İstanbul Bayülgen’den büyük başarı! Uluslararası ödülü kazandı

Televizyon dünyasının başarılı isimlerinden biri olan Okan Bayülgen, kariyerinin dışında özel hayatıyla da gündeme geliyor. Özellikle de kızı İstanbul, son zamanlarda elde ettiği büyük başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Uluslararası ödülü kazanan Bayülgen’in kızı İstanbul, magazin gündemine de damga vurmayı başardı.

OKAN BAYÜLGEN’İN KIZI İSTANBUL BAYÜLGEN’DEN BÜYÜK BAŞARI!

Ekranların dikkat çeken isimlerinden biri olan Okan Bayülgen, son zamanlarda kariyerinin dışında özel hayatıyla da oldukça dikkat çeken isimlerden birisi oluyor. Öyle ki kızı İstanbul Bayülgen, elde ettiği başarılarla kısa süre de adını duyurmayı başaran isimlerden birisi haline geliyor.

Kendine has tarzıyla hafızalara kazınan Okan Bayülgen, birbirinden başarılı programlarıyla adını duyurmayı başarırken konuklarıyla yaptığı sohbet ve konuşma tarzı Bayülgen’in izleyici kitlesinin ulaşmasına neden oldu. Kariyerinde sadece sunuculuk değil tiyatro, sinema, seslendirme ve fotoğrafçılık gibi alanlarda yer aldı.

Sadece iş hayatı değil, özel hayatı da gündem olurken Okan Bayülgen eşi Şirin Ediger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İstanbul, şimdilerde başarısıyla gündeme geliyor. 2008 yılında dünya evine çift 2009 yılında kızları İstanbul’u kucağına almıştı. Gözlerden uzak büyüyen İstanbul Bayülgen, başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

ULUSLARARASI ÖDÜLÜ KAZANDI

İstanbul Bayülgen, uluslararası bir sanat yarışında Özel Takdir ödülünü kazanarak gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Bayülgen’in başarısı Iris Portfolio Studio’nun paylaştığı tebrik görseliyle duyuruldu. Paylaşımda İstanbul’un 2026 International Student Artist Awards kapsamında “Honorable Recognition Award”, ödülünü aldığı ifade edildi.

Tebrik kartında genç ismin görseline yer verilirken ayrıca da karakalem çalışmasında da yer verilmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca ünlü isim 70’i aşkın ülkeden 6-12.sınıf düzeyindeki öğrencilerin katılmasıyla geleneksel çizim ve resim çalışmaları kısa süre de gündem oldu.

Öğrencilerin eserlerdeki becerisi ve özgünlükleri her türlü açıdan değerlendirilmiştir. Okan Bayülgen’in kızı İstanbul Bayülgen, başarısıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekerek herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Öyle ki genç isim sosyal medya üzerinden güzel yorumlar aldı.