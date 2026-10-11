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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 10:36

Okan Bayülgen’in kızı İstanbul Bayülgen’den büyük başarı! Uluslararası ödülü kazandı

Ünlü isim Okan Bayülgen, kızı İstanbul Bayülgen’le gündeme bomba gibi düştü. Yıllardır televizyon programcılığı yapan, oyunculukla dikkatleri üzerine çeken Okan Bayülgen bu sefer de kızının başarısıyla çok konuşuldu. Okan Bayülgen’in kızı İstanbul Bayülgen, uluslararası ödülü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Okan Bayülgen’in kızı İstanbul Bayülgen’den büyük başarı! Uluslararası ödülü kazandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 10:36

Televizyon dünyasının başarılı isimlerinden biri olan , kariyerinin dışında özel hayatıyla da gündeme geliyor. Özellikle de kızı İstanbul, son zamanlarda elde ettiği büyük başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Uluslararası ödülü kazanan Bayülgen’in kızı İstanbul, magazin gündemine de damga vurmayı başardı.

OKAN BAYÜLGEN’İN KIZI İSTANBUL BAYÜLGEN’DEN BÜYÜK BAŞARI!

Ekranların dikkat çeken isimlerinden biri olan Okan Bayülgen, son zamanlarda kariyerinin dışında özel hayatıyla da oldukça dikkat çeken isimlerden birisi oluyor. Öyle ki kızı İstanbul Bayülgen, elde ettiği başarılarla kısa süre de adını duyurmayı başaran isimlerden birisi haline geliyor.

Okan Bayülgen’in kızı İstanbul Bayülgen’den büyük başarı! Uluslararası ödülü kazandı

Kendine has tarzıyla hafızalara kazınan Okan Bayülgen, birbirinden başarılı programlarıyla adını duyurmayı başarırken konuklarıyla yaptığı sohbet ve konuşma tarzı Bayülgen’in izleyici kitlesinin ulaşmasına neden oldu. Kariyerinde sadece sunuculuk değil tiyatro, sinema, seslendirme ve fotoğrafçılık gibi alanlarda yer aldı.

Okan Bayülgen’in kızı İstanbul Bayülgen’den büyük başarı! Uluslararası ödülü kazandı

Sadece iş hayatı değil, özel hayatı da gündem olurken Okan Bayülgen eşi Şirin Ediger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İstanbul, şimdilerde başarısıyla gündeme geliyor. 2008 yılında dünya evine çift 2009 yılında kızları İstanbul’u kucağına almıştı. Gözlerden uzak büyüyen İstanbul Bayülgen, başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Okan Bayülgen’in kızı İstanbul Bayülgen’den büyük başarı! Uluslararası ödülü kazandı

ULUSLARARASI ÖDÜLÜ KAZANDI

İstanbul Bayülgen, uluslararası bir sanat yarışında Özel Takdir ödülünü kazanarak gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Bayülgen’in başarısı Iris Portfolio Studio’nun paylaştığı tebrik görseliyle duyuruldu. Paylaşımda İstanbul’un 2026 International Student Artist Awards kapsamında “Honorable Recognition Award”, ödülünü aldığı ifade edildi.

Okan Bayülgen’in kızı İstanbul Bayülgen’den büyük başarı! Uluslararası ödülü kazandı

Tebrik kartında genç ismin görseline yer verilirken ayrıca da karakalem çalışmasında da yer verilmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca ünlü isim 70’i aşkın ülkeden 6-12.sınıf düzeyindeki öğrencilerin katılmasıyla geleneksel çizim ve resim çalışmaları kısa süre de gündem oldu.

Okan Bayülgen’in kızı İstanbul Bayülgen’den büyük başarı! Uluslararası ödülü kazandı

Öğrencilerin eserlerdeki becerisi ve özgünlükleri her türlü açıdan değerlendirilmiştir. Okan Bayülgen’in kızı İstanbul Bayülgen, başarısıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekerek herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Öyle ki genç isim sosyal medya üzerinden güzel yorumlar aldı.

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#okan bayülgen
#İstanbul Bayülgen
#Şirin Ediger
#Iris Portfolio Studio
#International Student Artist Awards
#Magazin
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