18°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Okan Bayülgen: Kaç restorandan bu yüzden kovuldum

Program sunucusu ve oyuncu Okan Bayülgen, dildeki yozlaşmanın mutfaktaki benzer haline dikkati çekerek, "Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez. Kaç restoranda bu yüzden kavga ettim, kaçından kovuldum" dedi.

Okan Bayülgen: Kaç restorandan bu yüzden kovuldum
Kitap Fuarı'nda 'Türkçemiz Evimiz' başlıklı özel söyleşiye katılan sunucu ve oyuncu , dildeki yozlaşmanın mutfaktaki benzer haline dikkati çekerek, "Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez. Kaç restoranda bu yüzden kavga ettim, kaçından kovuldum. Tıpkı dilimiz gibi, değerlerimizi de koruyamadık" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Anadolu Mayası' temasıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen fuar, söyleşi ve imza etkinlikleriyle devam ediyor. Bu çerçevede, Moderatör Orhan Karaağaç'ın yönettiği 'Türkçemiz Evimiz' başlıklı özel söyleşiye katılan Okan Bayülgen, " benim her şeyim, bir de evim" diyerek kelimelerle kurduğu derin ilişkiyi aktardı.

Okan Bayülgen: Kaç restorandan bu yüzden kovuldum

'KİTAP YAPAY ZEKANIN SUNDUĞUNA TESLİM OLMAMAK DEMEK'

Modern çağın dijital kaosunda insanın zihnini ayakta tutacak yegane çözümün "okuma eylemi" olduğuna dikkati çeken Bayülgen, ", bilgiye ulaşmayı kolaylaştırabilir ama zihnimizi tembelleştirme riski var. Kitapla düşünmek, yapay zekanın sunduğuna teslim olmamak demektir. Sosyal medya bizi provoke ederek tahrik ediyor, bazen siyaset bile dijital bir gösteri halini alıyor. Zihin boş kalıyor" dedi.

Okuma anının zihinde uyandırdığı sinematik görüntülerden bahseden Bayülgen, "Kitap sarmaya başladığında, harfleri gördüğün anları yitirirsin. Sayfalar gözün arkasında bir sinema gibi geçmeye başlar" diye konuştu.

Okan Bayülgen: Kaç restorandan bu yüzden kovuldum

'MERCİMEK ÇORBASINA UN KOYAN İNSANDAN HAYIR GELMEZ'

Dil savunusunun mutfakla bağını kuran Bayülgen, dildeki yozlaşmanın mutfaktaki benzer halini şu şekilde dile getirdi:
"Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez. Kaç restoranda bu yüzden kavga ettim, kaçından kovuldum. Tıpkı dilimiz gibi, değerlerimizi de koruyamadık."

Kitap fuarlarının önemine de değinen Okan Bayülgen, "Kitap fuarları yalnızca kitapla değil, medeniyetle, kimlikle, dilimizle bir diriliş alanıdır. Türkçemiz evimizdir. O evin kapısını birlikte muhafaza edelim. Tek çare kitap okumak" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından Bayülgen ve Karaağaç'a plaket takdim edildi.

