Pasifik Ateş Çemberi bölgesinde şiddetli deprem! Papua Yeni Gine 6.6 ile sallandı
Pasifik Ateş Çemberi bölgesinde bulunan Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bildirilmedi.
Pasifik Ateş Çemberi bölgesinde yine şiddetli bir deprem meydana geldi. Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin doğusundaki Yeni Britanya Adası'nda yer alan Kokopo şehri açıkları olduğu belirtildi.
DEPREMDE CAN KAYBI YOK
Yaklaşık 51 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ BÖLGESİ
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.