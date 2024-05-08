Pasifik ateş çemberinde şiddetli deprem! Dünya sallanmaya devam ediyor
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 May 2024 12:03 - Güncelleme : 08 May 2024 12:08
Pasifik ateş çemberi olarak bilinen bölgedeki Vanuatu'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Luganville bölgesinin 99 kilometre kuzeydoğu açıkları olduğunu bildirdi.
Deprem, yerin 12,5 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı