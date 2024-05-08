Pasifik ateş çemberinde şiddetli deprem! Dünya sallanmaya devam ediyor

08 May 2024 12:03 - Güncelleme : 08 May 2024 12:08

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Luganville bölgesinin 99 kilometre kuzeydoğu açıkları olduğunu bildirdi.

Deprem, yerin 12,5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...